Alla Geo Barents assegnato il porto di Augusta: a bordo 111 migranti

Assegnato il porto di Augusta, in provincia di Siracusa, alla ‘Geo Barents’ di Medici senza frontiere con a bordo per nove giorni 111 migranti soccorsi in due interventi.

L’arrivo stamane. La ‘nave dei minori’, qualcuno l’ha chiamata: ce ne sono 52, quasi la metà del totale, e il più piccolo ha appena quattro mesi.

Lo scorso 5 marzo, dopo aver ricevuto l’allerta di Alarm Phone, l’equipaggio aveva salvato 80 migranti su un gommone alla deriva, tra loro donne e bambini, di cui sei di età inferiore ai 4 anni; nella notte tra sabato e domenica il difficile salvataggio nella zona di ricerca e soccorso maltese: dopo sei ore di ricerca nel buio e con condizioni meteo avverse, era stata raggiunta la barca con 31 persone terrorizzate a bordo.