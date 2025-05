Alla “Festa del libro e della lettura” presente anche Nuova Acropoli di Augusta

Anche Nuova Acropoli ha preso parte alla “Festa del libro e della lettura”, nell’ambito del progetto “Intelleg(g)o. Il Maggio dei Libri”, a sostegno e promozione della lettura, ritenendola uno degli strumenti utili al perseguimento dei propri valori fondanti: filosofia, cultura, volontariato, intesi quali ideali e anche quali mezzi per lo sviluppo individuale e collettivo.

Venerdì nel proprio stand in piazza Duomo, ha proposto delle attività interattive, a cui hanno risposto con grande interesse giovani e adulti intervenuti all’evento; è seguito, in serata, un incontro culturale, nella cornice di piazza D’Astorga, in cui si è posto l’accento sui grandi benefici che la lettura può apportare all’essere umano. “La lettura non serve soltanto ad acquisire ed accumulare nozioni , ma è una vera e propria chiave che apre le porte della consapevolezza e della libertà, per una vita più piena e costruttiva dell’individuo e per una società migliore in quanto abitata da uomini migliori”, – hanno detto le volontarie Rosaria Borzì e Daniela Russo, citando autori come Seneca, Epitteto, Tolkien e parlando dei benefici che alcune opere posso apportare a ciascuno di noi; libri da cui trarre spunti per farci crescere, per rinnovarci e, perché no, farci trovare la felicità.

Il giorno dopo le volontarie Rosaria Borzì e Cristina Tringali hanno coinvolto il numeroso pubblico presente alla serata, con la presentazione dei testi della filosofa Delia Steinberg Guzman, per molti anni presidente internazionale di Nuova Acropoli: “Filosofia per vivere”, “L’eroe quotidiano” e “I giochi di Maya”. “Questi testi suggeriscono risposte pratiche alle domande che tutti noi ogni giorno ci poniamo; possono concretamente aiutare a “goderci il viaggio” e perché no, ad imparare da esso che la meta è importantissima e si chiama Evoluzione. La volontà è l’arma per eccellenza dell’eroe quotidiano e il superpotere che si acquisisce è la presa di coscienza che tutti noi possiamo essere eroi della nostra vita, migliorando noi stessi, così da cambiare il mondo, a partire proprio da ciò che ci sta intorno.”

Gradito, infine, l’ elogio che Susy Puglisi, prima di esibirsi con la sua band, ha voluto fare alla filosofa Delia Steinberg Guzman, essendone grande estimatrice e riconoscendo il valore importante delle sue opere e della sua filosofia. “L’efficacia dell’evento è stata dovuta soprattutto al supporto costante dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessorato alla Cultura, nella persona di Giuseppe Carrabino e dello staff dell’VIII settore, che hanno seguito e sostenuto questo progetto, sin dalle prime fasi organizzative”- ha fatto sapere l‘associazione.