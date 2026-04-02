Alla casa di reclusione di Augusta visita del Vescovo di Siracusa e del Magistrato di Sorveglianza

Il 31 marzo la casa di reclusione di Augusta ha ricevuto la visita del Vescovo di Siracusa e del Magistrato di Sorveglianza. “La celebrazione della santa messa da parte del Vescovo ai detenuti e la presenza del Magistrato di

Sorveglianza è stato un chiaro segnale di vicinanza non solo spirituale ma anche Istituzionale – le parole di Giuseppe Argentino, segretario provinciale Osapp – La casa di reclusione di Augusta qualche settimana fa e balzata alle cronache per un’aggressione da parte di un extra comunitario ad un Agente che ha subito un importante danno alla mandibola e ha avuto venti giorni di prognosi”.

Dopo la Santa messa il Vescovo ed il Magistrato accompagnati dal direttore Dott. ssa Fioria, hanno visitato i detenuti nella sezione dell’alta sicurezza.

“Non possiamo che apprezzare tali gesti quand’anche rimaniamo dell’opinione che oltre ai gesti simbolici vi sia un oggettivo cambiamento nella propensione a sviluppare sistemi di lavoro interno all’istituto e non solo, al fine di decongestionare, con il lavoro quella aggressività che volente o nolente si associa con l’ozio – dice Argentino – Ricordiamo che il lavoro negli istituti penitenziari è remunerato. Abbiamo inviato la Fioria a formulare ed attuare nuovi progetti lavorativi al fine di dare compiuta attuazione ai dettami istituzionali finalizzati al reinserimento dei detenuti”.