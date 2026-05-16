Alex Britti: il 29 maggio da Augusta dà il via al Brittintour ’26

Alex Britti è pronto per la prossima avventura dal vivo con Brittintour ’26 e annuncia le prime 10 date outdoor per la stagione estiva. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, portando l’energia e il sound inconfondibile di Alex Britti sui palchi di tutta la penisola.

Il tour partirà proprio dalla Sicilia con la prima data in programma venerdì 29 maggio ad Augusta, dove l’artista di esibirà dal vivo per il concerto in piazza Castello organizzato all’interno del programma di evento della Festa di San Domenico.

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale e sarà realizzato da Puntoeacapo srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Lo spettacolo, con inizio alle 21.30, sarà libero e gratuito per il pubblico.

Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile. Blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano si fondono nel suo stile con equilibrio e spontaneità, dando vita a una ricerca sonora in continua evoluzione. Artista versatile e da sempre aperto alla sperimentazione, Britti porta avanti una musica che nasce dall’incontro tra tecnica, istinto e desiderio costante di esplorare nuove direzioni, mantenendo nel live la sua espressione più autentica.