Alex Britti apre il tour in concerto a Augusta per la festa di San Domenico

Alex Britti è pronto per dare il via alla prossima avventura dal vivo di BRITTINTOUR ’26 che per la stagione estiva attraverserà tutta l’Italia, isole comprese. Il nuovo viaggio musicale partirà proprio dalla Sicilia con la prima data del tour che venerdì 29 maggio vedrà l’artista esibirsi ad Augusta (SR) in Piazza Castello. Il concerto rientra nel programma della Festa di San Domenico 2026, fra gli spettacoli musicali e d’intrattenimento a ingresso libero promossi dal Comune di Augusta.

Una serata di spettacolo all’interno dei festeggiamenti patronali che offrirà dal vivo al pubblico di cittadini e visitatori l’energia e il sound inconfondibile del cantautore e chitarrista romano. Lo spettacolo sarà condotto da Ruggero Sardo e realizzato da Puntoeacapo srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile. Blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano si fondono nel suo stile con equilibrio e spontaneità, dando vita a una ricerca sonora in continua evoluzione. Artista versatile e da sempre aperto alla sperimentazione, Britti porta avanti una musica che nasce dall’incontro tra tecnica, istinto e desiderio costante di esplorare nuove direzioni, mantenendo nel live la sua espressione più autentica.

BRITTINTOUR ’26 toccherà numerose tappe in giro per l’Italia nelle principali arene, piazze e festival estivi. La tournée estiva sarà l’occasione per ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera attraverso i brani che hanno segnato il suo repertorio e conquistato il pubblico nel corso degli anni. Sul palco non mancheranno infatti i grandi successi che hanno reso unico il suo percorso artistico, insieme ai brani tratti dall’ultimo progetto Feat.Pop, il lavoro che ha visto Alex Britti reinterpretare alcune delle canzoni più amate del suo repertorio in collaborazione con grandi artisti della scena musicale italiana.

Tra questi anche la nuova versione di “Gelido”, realizzata in duetto con Mario Biondi: un incontro musicale intenso e raffinato che attraversa sonorità blues, jazz e black music, dando nuova profondità emotiva a un brano composto, scritto e prodotto dallo stesso Alex Britti.

BRITTINTOUR ’26 è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook.