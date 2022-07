Al via piattaforma della solidarietà: firmato protocollo tra Comune e Lions club Augusta host

Servirà ad attivare la piattaforma digitale della sussidiarietà e della solidarietà il protocollo d’intesa tra il Comune di Augusta e il Lions Club Augusta host – distretto 108YB firmato nei giorni scorsi tra il sindaco Giuseppe Di Mare e il presidente del club service Giovanni Fazio alla presenza dell’assessore Ombretta Tringali, dell’assistente sociale Cinzia Giuffrida e dei soci del Lions Angelo Grasso e Claudio Russo.

A settembre 2021 è stata prevista e disciplinata una collaborazione tra i club Lions e i Comuni italiani riguardo all’impiego volontario e gratuito dei Lions club in attività di supporto che hanno come finalità la diffusione della conoscenza dei bisogni delle persone, in particolare dei profughi, degli immigrati, per favorirne l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione, la collaborazione con i soggetti istituzionali preposti alla formazione e istruzione, la promozione tra i club e i distretti del multidistretto, gli enti e le istituzioni locali per gli interventi emergenziali. Il protocollo, della durata di un anno, mira a promuovere accordi e convenzioni con cui i club Lions possono offrire, a titolo volontario e gratuito, attività di supporto alla rete “Sai” (sistema di accoglienza e integrazione) in diversi ambiti professionali (tecnici, legali, sanitari) mediante la creazione e la gestione di un elenco dei propri soci disponibili su base distrettuale.

“Attraverso la piattaforma digitale della solidarietà creata dai Lions e a disposizione dell’Ente comunale, in forma del tutto gratuita, si potrà lavorare per il bene collettivo, per favorire l’inclusione e la protezione delle persone vulnerabili e dei soggetti in difficoltà”– fa sapere l’assessore Tringali.

Le richieste delle associazioni e di enti pubblici dovranno pervenire al Comune che poi effettuerà, a sua volta, l’attivazione del servizio, o l’acquisto di un bene direttamente dalla piattaforma solidale http://www.siracusasolidarietalions.it Potranno essere richiesti beni, quali abbigliamento, cibo, prodotti per anziani, per l’infanzia, per la casa, per la persona e per soggetti vulnerabili. E servizi di vario genere, impegno sociale, salute, scuola.