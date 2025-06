Al via oggi “Augusta d’estate 2025”: si inizia con ventinove appuntamenti a giugno

Da oggi 3 giugno si apre il sipario dell’evento “Augusta d’ estate 2025”. Un programma “work in progress – come tiene a precisare Giuseppe Carrabino, assessore alla Cultura, Tradizioni, Sport e Promozione del Territorio – che sarà aggiornato e completato non appena potranno essere esaminate le istanze presentate al protocollo del Comune da parte di enti, associazioni, gruppi e artisti locali”.

Un cartellone di ben ventinove appuntamenti con mostre, cabaret, attività sportive, contest, tradizioni, musica live, orchestre, concerti, saggi scolastici, letture. “La programmazione – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – riguarda solamente il mese di giugno – poiché i festeggiamenti di San Domenico hanno tenuto impegnati gli uffici fino al primo giorno del mese, data conclusiva delle celebrazioni. Immediatamente si è messa in moto la macchina organizzativa per la stesura del programma definitivo che si concluderà domenica 14 settembre”.

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive ricordiamo nei giorni 7 e 8 giugno la IX edizione Marisicilia Cup – XVII edizione trofeo velico Xifonio Cup Icob – VI Premio Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e al centro sportivo Brucoli la “Siciliana competition” – manifestazione sportiva internazionale di crossfit. Iniziativa a cura dell’asd Fitness lab e dell’instancabile Gianluca De Cillis. Domenica 15 giugno ai Giardini pubblici si terrà l’ottava tappa del Trofeo sprint regionale di Orienteering. Iniziativa a cura dell’asd Atletica Augusta.

Per i saggi e concerti appuntamenti:

in piazza D’Astorga oggi 3 giugno con “Note in bianco” – esibizione di band giovanili a cura del comitato “Note in bianco”;

in piazza Castello il 4 giugno con il concerto di fine anno dell’ orchestra degli alunni del secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”;

il 27 saggio di fine anno del centro danza “Odette Odile”.

in piazza Duomo il 14 giugno con la giornata mondiale del donatore e la sfilata della fanfara degli Iblei – Associazione nazionale bersaglieri sezione Santa Croce Camerina. Iniziativa a cura del Gruppo Fratres Augusta odv;

Il 21 giugno per la Festa della musica con l’esibizione dei talenti locali.

nell’ area spettacoli del Comando Marina il 7 giugno si esibirà l’ orchestra “Papaveri e Papere”, il giorno seguente cabaret con Giuseppe Castiglia.

Nel campo delle tradizioni il programma prevede per il 10 giugno la festa di Maria Odigitria, patrona della Sicilia, il 22 giugno la tradizionale processione del Corpus Domini con l’intervento delle corporazioni d’arte e mestieri con i caratteristici cerei infiorati, detti “n’torcie”. Il 26 nella chiesa di Cristo Re la festa della Madonna del Soccorso, detta “a’ mazzaredda”.

Dal 18 giugno l’inizio dei festeggiamenti del Sacro Cuore con l’accensione dell’artistica illuminazione delle principali piazze e vie della Borgata, il 20 giugno il concerto del corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” – diretto dal maestro Gaetano Galofaro. Il 26 in piazza Rosa Balistreri: “Cantannu e Cuntannu Rosa Balistreri” – concerto di Giusy Schilirò e la sua band;

il 27 in piazza Sacro Cuore: “Orchestra Bordonaro”, Salvo Bordonaro sax e Andrea Ramo voce; il 28 la mostra statica di auto e vespe a cura del “Volante storico” di Siracusa e il concerto del gruppo “Cantunovu” di canti della tradizione popolare siciliana. Nei giorni 28 e 29 la festa del Sacro Cuore che coinvolgerà le vie della Borgata.

Spazio all’arte con l’evento “La bellezza salverà il mondo” cerimonia di premiazione dell’ estemporanea di pittura a cura dell’associazione Open art, direzione artistica Elena Lucca e Sebastiano Puccio.

Attività culturali e sociali:

Il 9 giugno in Piazza D’Astorga la premiazione del contest “Insieme per i nostri diritti” rivolto a tutti gli alunni degli istituti comprensivi della città. Iniziativa a cura dell’assessorato alle Politiche dell’Istruzione.

Il 13 giugno nel piazzale Faro santa Croce: “Letture al tramonto”, programma “Nati per leggere” e a seguire l’inaugurazione della mini libreria del mare a cura dell’associazione genitori e figli;

Nei giorni 13, 14 e 15 nel palazzetto dello sport di Brucoli il raduno regionale dei gruppi scout.

Il 21 nell’area giochi dei Giardini pubblici la festa di fine anno scolastico organizzata da “Il cantiere della creatività” di Augusta.

Il cartellone completo terrà conto degli spazi aggregativi nei vari quartieri della città e del territorio, ivi comprese le piazze ,in fase di completamento.