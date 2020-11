Al via lavori completamento palazzine Iacp, l’assessore Falcone ad Augusta promette un impegno anche per la stradina di accesso

A distanza di poco più di un anno dal primo sopralluogo è tornato stamattina, nelle case popolari della zona della Scardina, alla Borgata l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che ha voluto presenziare ad una sorta di consegna ufficiale dei lavori di completamento delle 4 palazzine dell’Iacp che nel 2002 furono occupate abusivamente quando non erano ancora state completate. Oggi, dopo che la precedente amministrazione Di Pietro ha regolarizzato la posizione abitativa degli occupanti, si effettueranno i lavori di sistemazione e anche ristrutturazione dei 4 immobili, per un totale di 90 appartamenti, finanziato dalla Regione per un importo complessivo di 2 milioni 650 mila euro.

Accompagnato da Mariaelisa Mancarella, presidente dell’Iacp di Siracusa, da Carmelo Uccello, dirigente dell’area tecnica dell’Istituto autonomo case popolari, dal vice sindaco Beniamino D’Augusta, dall’assessore regionale Edy Bandiera e dalla parlamentare Rossana Cannata, Falcone ha scambiato delle battute con qualche residente e fatto un giro del cantiere esterno dove gli operai della ditta appaltatrice da qualche giorno hanno cominciato a montare i ponteggi necessari per i lavori che prevedono nuove strutture di copertura sulle terrazze per evitare le infiltrazioni d’acqua, interventi ai prospetti dove ci sono crepature e lesioni, messa in sicurezza delle parti in cemento armato, come ha spiegato Antonio Gugliandolo, titolare della ditta Costruzioni generali e servizi di ingegneria di Messina, vincitrice dell’appalto

All’interno dei singoli appartamenti, inoltre, verranno installati nuovi infissi e rifatti gli impianti elettrici, saranno in oltre sostituiti i portoni di ingresso, realizzati ascensori- uno per per palazzina e ci sarà anche una sistemazione della pavimentazione esterni alle palazzine, i lavori dovrebbero terminare a marzo 2022

“Oggi siamo qui per consegnare ufficialmente e dare avvio ai lavori che rimetteranno a nuovo queste quattro palazzine- ha detto Falcone che – Attestiamo che l’impegno della Regione e del governo Musumeci è immanente verso questa città e iniziamo già a cogliere i primi frutti”.

Oltre a questi lavori il delegato della giunta Musumeci ha promesso anche l’impegno economico della Regione, utilizzando i ribassi d’asta dell’appalto, per realizzare la stradella che porta ad un gruppo di cooperative e palazzine di fronte a queste case popolari, che da anni è completamente al buio, piena di buche, inaccessibile quando piove. Il dirigente dell’area tecnica della Iacp Uccello ha infatti sottolineato che è intenzione dell’Iacp redigere il progetto per realizzare la viabilità interna, cioè il piccolo tratto di strada, i marciapiedi e installare un nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Una segnalazione questa che era anche stata sollecitata dall’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Beniamino D’Augusta che ha ringraziato i rappresentanti della Regione “che hanno voluto dare un segno tangibile a questa zona abbandonata da tempo”. Poi il vicesindaco insieme a Falcone si è spostato sul viadotto Federico II, nei pressi della ex piscina comunale da dove si intravedono, anche se da lontano, alcuni piloni ammalorati del ponte che necessitano di manutenzione. Per mettere in sicurezza 5 di questi la passata amministrazione ha già stanziato nel prossimo bilancio di previsione 2020-2022 da approvare 500 mila euro, ma Falcone si è detto disponibile a trovare i 4 milioni e 500 mila euro che servono per l’ intervento di ripristino strutturale di tutto il viadotto Federico II.

“Con gli interventi ad Augusta – ha commentato la parlamentare di Fratelli d’Italia Rossana Cannata – si avvia una nuova fase, con il contributo fattivo dell’Iacp, che restituirà dignità e decoro a importanti zone del patrimonio immobiliare pubblico, che meritano opportune attenzioni per alleviare i disagi delle tante famiglie che vi risiedono”.

di Cettina Saraceno