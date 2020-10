Al via al primo comprensivo Principe di Napoli il progetto “Viva Sofia” a cura del Lions club Augusta host

Ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 112 o 118, insegnando le manovre di disostruzione e di rianimazione di base, insieme a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillato il corso di primo soccorso pediatrico “Viva Sofia, due mani per la vita” avviato nei giorni scorsi locali del primo comprensivo Principe di Napoli a cura del Lions club Augusta host.

Presenti la dirigente scolastica Agata Sortino, il neo sindaco Giuseppe Di Mare, alla sua prima uscita pubblica che ha sottolineato l’importanza della formazione e della prevenzione per tutti ed è fondamentale anche quella rivolta ai più giovani perché aiuta a crescere bene e a salvare delle vite. Fabio Gaudioso, presidente del club service ha presentato l’iniziativa e i relatori del corso, i medici Giuseppe Vaccaro e Gianfranco Di Bono, entrambi anestesisti rianimatori.

Nel rispetto dei protocolli Covid 19 anche quest’anno il corso, diviso in due fasi, una teorica e una pratica, ha visto impegnati alunni, genitori, docenti e personale Ata. Ai corsisti è stato spiegato come riuscire a capire la differenza tra emergenza e urgenza, come imparare a gestire lo stress sapendo cosa fare ma soprattutto cosa non fare in situazioni complesse. Che siano ustioni, soffocamenti, avvelenamenti, epistassi o blocchi respiratori l’importante è individuare il problema, capirne la gravità, mantenendo sangue freddo, per attuare il giusto protocollo per una risoluzione rapida ed efficace.

“Il corso non sostituisce un Blsd (Basic life support defibrillation) ma – ha fatto sapere il presidente Gaudioso- fornisce informazioni di massima per gestire l’emergenza e la condizione psicologica che ne deriva”. Il dirigente Sortino ha, inoltre, preannunciato la volontà di coinvolgere sempre di più la comunità scolastica al fine di diffondere sempre di più la cultura e le competenze di primo soccorso soprattutto nei giovani attori protagonisti della nostra società.

Il nome del progetto nasce da quanto accaduto nel 2011 a Sofia, quando una bambina di Faenza (Ravenna) che stava soffocando per aver ingerito un gamberetto si è salvata grazie al pronto intervento della madre che ha effettuato la manovra di disostruzione delle vie aeree, imparata proprio durante un corso organizzato dal Lions club di Faenza. Da allora in poi il Lions ha deciso di estendere il progetto a tutti i club italiani.