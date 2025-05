Al Salone internazionale del Libro di Torino 2025 presente anche Augusta con tre autori

Anche Augusta è stata presente al Salone internazionale del libro di Torino 2025, giunto alla sua XXXVII edizione, che si è concluso lunedì. Tre autori locali, Angela Calì, Fabio Carta e Angela Scatà, hanno infatti portato le loro opere tra gli stand del Lingotto Fiere, animato dal tema “Le parole tra noi leggere”, offrendo al pubblico un assaggio della creatività e della sensibilità culturale che animano la nostra cittadina. Ognuno di loro, pur con il proprio linguaggio e stile, ha saputo comunicare un messaggio di apertura, autenticità, trasformazione e un pizzico di spirito augustano.

Fabio Carta, istruttore cinofilo e mental coach, è presente al salone per il secondo anno con il suo libro “Pensa con la coda”, un titolo che incuriosisce e invita alla riflessione. L’opera auto pubblicata tramite Youcanprint, offre ai lettori spunti originali e un punto di vista inedito. E’ infatti un percorso che comincia dalla comprensione del punto di vista del cane e termina con la revisione dei propri comportamenti. Ogni capitolo raggruppa dei racconti brevi di fatti realmente accaduti, con l’aggiunta di intermezzi narrativi, che rendono il libro accattivante, un’opera piacevole da leggere con tanti spunti per riflettere sul nostro mondo presente.

Angela Calì è, invece, l’autrice di “Sorpresa. Ciò che non sembra possibile, a volte… lo è”, pubblicato da Albatros nel quale l’autrice ha saputo trasformare il titolo in una filosofia di vita. Il libro, infatti, parla di un’esperienza vissuta, esempio di impegno sociale e partecipazione attiva nella società, la storia del gruppo “Donne&Mamme, che riesce in un’azione che sembrava impossibile: scongiurare la costruzione di ulteriori impianti inquinanti. Ma oltre la salute pubblica e l’ambiente nell’opera si parla di amore, amicizia, uguaglianza, giustizia sociale, rispetto per la vita…

Infine Angela Scatà ha portato al salone del libro, la sua opera “La danza dei fenicotteri” per CTL Editore Livorno. Un titolo evocativo per un romanzo di formazione delicato e suggestivo: Marco è un adolescente fragile che desidera andare alla ricerca delle sue origini per riscoprire se stesso e capire cosa fare della propria vita. Nel suo percorso di ricerca delle proprie radici il protagonista è accompagnato in Romania dai genitori adottivi, in un viaggio fra luoghi meravigliosi che diventa occasione per vedere il mondo con occhi diversi e che gli offrirà gli strumenti per il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

La presenza di questi tre autori al Salone del Libro di Torino testimonia la vitalità del panorama letterario locale, è un bel segnale per Augusta e per tutti coloro che credono nel potere della lettura e della scrittura come strumenti di crescita e di scambio.