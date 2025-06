Al Liceo “Megara” la consegna della borsa di studio dell’Onlus “Turrisi Colonna” alla studentessa Chiara Vaiasicca

Il 29 maggio la studentessa del Liceo “Megara” Chiara Vaiasicca (5^AL) è stata premiata con una borsa di studio dal valore di 500 euro messa a disposizione dall’Associazione culturale “G. Turrisi Colonna Onlus” per la X edizione del Concorso “Valorizziamo le eccellenze” durante la cerimonia di consegna delle borse di studio che si è tenuta presso l’Istituto Polivalente “Valdisavoia” di Catania, alla presenza del direttivo, dei soci e dei sostenitori della suddetta Associazione.

La presidente prof.ssa Anna Maria Di Falco ha accolto gli studenti e i rispettivi familiari, dirigenti e docenti, illustrando le finalità della Onlus e ringraziando tutti coloro che hanno sempre creduto in questo progetto che mira a valorizzare l’impegno degli studenti.

Il prestigioso riconoscimento, a livello regionale, è andato a sette studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di I grado e ad altrettanti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado.

Alla cerimonia hanno presenziato le docenti Emanuela Russo e Floriana Solano e quest’ultima, come coordinatrice di classe, è intervenuta in rappresentanza del Dirigente Scolastico prof. Gianluca Rapisarda per esprimere il grande orgoglio dell’intero Consiglio di Classe e della Dirigenza e complimentarsi per l’ottimo risultato conseguito dalla nostra alunna Chiara che si è sempre distinta per i risultati brillanti nel percorso liceale, dimostrando impegno, costanza, spiccato interesse per tutte le discipline e tutte le attività proposte e soprattutto grande maturità.