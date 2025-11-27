Al Comune di Augusta un contributo dalla Regione per aver migliorato la riscossione dei tributi

Il Comune di Augusta ha registrato nel 2024 un incremento del 24,60% nella riscossione dei tributi rispetto all’anno precedente e la Regione Siciliana ha riconosciuto questo risultato assegnando al Comune un contributo premiale di 117.800 euro. Questo riconoscimento premia il lavoro portato avanti in questi anni e certifica due aspetti fondamentali per la comunità: il rispetto rigoroso delle norme e un miglioramento significativo nella riscossione dei tributi.

L’incremento del 24,60% non è solo un dato contabile, ma un segnale di efficienza, responsabilità e serietà amministrativa. Il premio regionale è infatti destinato ai Comuni che, oltre ad aver migliorato la riscossione dei tributi di almeno il 3%, hanno approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 entro il 30 aprile 2025.

“L’Amministrazione di Augusta ha rispettato pienamente questa scadenza e rientra tra gli Enti pienamente in regola, sia sotto il profilo amministrativo sia sul piano dei risultati finanziari – le parole del sindaco Giuseppe Di Mare – Le risorse aggiuntive che arrivano dalla Regione saranno utilizzate per rafforzare i servizi e restituire valore alla città. Continuiamo su questa strada, con trasparenza e con l’obiettivo di rendere Augusta un Comune sempre più solido e affidabile”.