Al ballottaggio ad Augusta ma positivo al Covid. Pippo Gulino: “sto bene, non preoccupatevi per me”

Il candidato sindaco di Augusta, Pippo Gulino positivo al Covid-19. A dare l’annuncio è lo stesso candidato sul proprio profilo social. Nemmeno il tempo di incassare la fiducia elettorale che lo ha visto come il candidato più votato al primo turno che per l’ex sindaco è arrivato un problema del tutto inaspettato, soprattutto in vista dei possibili apparentamenti pre ballottaggio. Gulino, già tre volte sindaco negli anni ’90, da sempre moderato, ha ottenuto il 31,30% e appare ovvio che adesso dovrà provare a stringere alleanze per sconfiggere l’altro candidato, Giuseppe Di Mare.

“Cari amici, nella serata di domenica ho accusato sintomi influenzali e ho ritenuto opportuno effettuare il Test per il Covid-19. Sono risultato Positivo – scrive sul proprio profilo social il candidato -. Invito chi sia stato a stretto contatto con me, nonostante l’uso della mascherina, in questi giorni così concitati, di usare la massima cautela e consultare il proprio medico. Mi dispiace personalmente e per la comunità essere diventato veicolo di contagio. Non preoccupatevi per me, sto bene e mi rimetterò presto, per la mia famiglia, per i miei cari, per voi tutti e per la nostra città. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo insieme. Aspettatemi.”

Sulla positività di Gulino, sempre attraverso i social è intervenuto anche lo sfidante al ballottaggio, Giuseppe Di Mare: “Appresa la notizia della positività al Covid 19, esprimo la mia affettuosa vicinanza al candidato sindaco Giuseppe Gulino, protagonista insieme a me dell’imminente ballottaggio per l’assegnazione della carica di sindaco. A lui va il mio augurio di vero cuore per una pronta e serena guarigione.”