Aiuti al commercio e strategie di rilancio, il Comitato dei commercianti di Augusta incontra il sindaco Di Mare

Dalle problematiche che sta attraversando il commercio cittadino agli aiuti economici per le Partite Iva che a breve dovrebbero arrivare, alle difficoltà dei clienti a raggiungere le attività e la carenza di aree sosta, fino alla proroga dell’esenzione della tassa dell’occupazione del suolo pubblico. Sono alcuni dei punti che sono stati trattati ieri pomeriggio, al Municipio, durante il primo incontro tra il nuovo presidente del Comitato dei commercianti di Augusta Giancarlo Greco, il direttivo e il neo sindaco Giuseppe Di Mare.

“La vicinanza dell’amministrazione alla categoria dei ristoratori –ha fatto sapere Elena Cimino portavoce del Comitao- ha fatto sì che verranno prolungati i termini per l’esenzione dell’occupazione del suolo pubblico, scadenza 31 ottobre, quasi sicuramente fino alla fine del corrente anno”.

Per incentivare la frequentazione degli augustani al centro storico è emersa l’importanza e l’esigenza di riqualificare, al più presto, i parcheggi della villa comunale adeguando anche la pubblica illuminazione, mentre per quanto concerne l’organizzazione degli eventi e degli spettacoli per il prossimo futuro il presidente Greco ha sottolineato che “al termine delle restrizioni imposte dai vari decreti per fronteggiare l’emergenza Covid 19 lavoreremo a stretto contatto con il Comune. Non possiamo solamente autotassarci per movimentare il cuore di Augusta – ha aggiunto – abbiamo bisogno di partner, sponsor e del patrocinio del Comune. A guadagnare di immagine, con la nostra collaborazione è soprattutto la città”.