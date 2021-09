Ai domiciliari, ma non è in casa: rintracciato mentre passeggiava a piedi ad Augusta

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato un pregiudicato megarese di 28 anni per evasione. L’uomo, agli arresti domiciliari nella propria abitazione per delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, al momento del controllo dei Carabinieri, non è stato trovato in casa.

Immediatamente ricercato, è stato rintracciato mentre passeggiava a piedi per le vie cittadine senza giustificato motivo. Arrestato per evasione, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria di Siracusa.