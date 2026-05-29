Ai Campionati Italiani di Fisica si distingue uno studente di Augusta

Il 25 maggio lo studente Pietro Spinali della classe 3^C del Liceo Scientifico ha ricevuto la medaglia di bronzo alla cerimonia di premiazione della gara di 2° livello della 40^ edizione dei Campionati Italiani di Fisica, tenutasi a Catania presso la Sala Conferenze “Migneco” dei Laboratori Nazionali del Sud.

Infatti, Pietro si è piazzato nella Terza Fascia durante la suddetta gara lo scorso 25 febbraio presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’Università degli Studi di Catania.

Egli è stato insignito anche del Premio Speciale “Riccardo Giacobbe” in quanto studente del terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado che ha elaborato la migliore prova tra i poli Catania 1 e Catania.

Hanno assistito alla cerimonia insieme con Pietro la docente di Matematica e Fisica e coordinatrice di classe Jolanda Coralli, i genitori e i fratelli Vincenzo ed Elena, i quali si sono diplomati nel nostro Liceo Scientifico rispettivamente nell’a.s. 2022/2023 e nell’a.s. 2024/2025 e si sono distinti anch’essi per i diversi premi conquistati in gare di Matematica e Fisica.

Per l’Università degli Studi di Catania sono intervenuti: il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia prof. Stefano Romano, il Direttore dei Laboratori Nazionali per il Sud dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare prof. Santo Gammino, il Responsabile del Piano Nazionale Lauree Scientifiche prof. Alessandro Pluchino, il Segretario della Sezione di Catania dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica prof. Carlo Russo, le organizzatrici dei Campionati di Fisica e responsabili rispettivamente per il Polo Catania 1 e il Polo Catania 2 prof.ssa Maria Luisa Lizzio e prof.ssa Antonella Cassarino, il referente per la Scuola Superiore di Catania prof. Giuseppe Angilella.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante, la docente referente della competizione Anna Lucia Daniele, la docente referente del Dipartimento di Matematica e Fisica Stefania Caramagno e l’intera comunità liceale rinnovano le loro sincere congratulazioni a Pietro per l’eccellente risultato ottenuto.