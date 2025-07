Agosto ad Augusta: concerti e show tra omaggi a Lucio Dalla e la nostalgia degli anni ’90

L’estate augustana si accende di musica e spettacolo con due appuntamenti da non perdere, capaci di far rivivere emozioni uniche tra grandi successi italiani e atmosfere anni ’90.

La musica d’autore inaugura la settimana con un tributo speciale: giovedì 24 luglio, alle ore 21:00, in Piazza D’Astorga, i Romano Bros porteranno in scena “Dalla Sicania”, uno spettacolo intenso e raffinato dedicato al grande Lucio Dalla. Un viaggio musicale tra i brani più amati del cantautore bolognese, reinterpretati con la sensibilità e il talento di una delle band siciliane più apprezzate.

Dopo la poesia della musica d’autore, Augusta si prepara a un tuffo nella spensieratezza con lo show più amato d’Italia dedicato agli anni ’90. Giovedì 28 agosto, in Piazza Castello (Via Cristoforo Colombo), a partire dalle 21:30, andrà in scena “Voglio tornare negli anni ’90®”, un live show travolgente tra hit intramontabili e spettacolo puro.

Effetti speciali straordinari a ingresso gratuito: coriandoli, stelle filanti, snow show, bubble machine e smoke geyser e ancora animazione, mascotte e gadget esclusivi e infine area food & beverage per gustare la serata fino in fondo.

Due serate, due emozioni diverse: la magia di Lucio Dalla e la follia degli anni ’90. Agosto ad Augusta promette divertimento e musica per tutti i gusti: dal romanticismo malinconico dei grandi classici italiani alla voglia di ballare e cantare sotto le stelle.