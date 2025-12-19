Agòn Eschileo di Gela: il Liceo Classico Megara di Augusta tra i 15 finalisti nazionali con un brano musicale

Il 12 dicembre al Teatro Comunale “Eschilo” di Gela si è svolta la XIV edizione dell’Agòn Eschileo di Greco a livello nazionale, la terza in versione musicale.

Ai partecipanti, studenti delle ultime due classi, è stata richiesta la composizione di un brano in musica attinente ai versi della tragedia di Eschilo “I Persiani”, scelta dalla commissione presieduta dalla decana, scrittrice e docente di Latino e Greco Prof.ssa Silvana Grasso, dal maestro Giuseppe Trinagli e dai docenti del Dipartimento di Latino e Greco del Liceo “Eschilo”.

Al bando hanno aderito scuole appartenenti a tutta Italia, di cui sono arrivate in finale solo 15 che sono il Liceo Classico “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa, il Liceo Classico “Foscolo” di Canicattì, il Liceo Classico “Vasco Beccaria” di Mondovì, il Liceo Classico “Falcone” di Barrafranca, il Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo, il Liceo Classico “N. Spedalieri” di Catania, il Liceo Classico “Linares” di Licata , il Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, il Liceo Classico “Racchetti da Vinci” di Crema, il Liceo Classico “Virgilio” di Mussomeli, il Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala, il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo, il Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna, il Liceo Musicale “Gargallo” di Siracusa, il Liceo Musicale “Vito Fazio” di Alcamo.

Le alunne Ludovica Benevento e Federica Lombardo della 5^A Liceo Classico, uniche studentesse del Liceo Classico a rappresentare le scuole della provincia di Siracusa, si sono classificate, tra 127 gruppi di studenti, fra i primi 15 finalisti a livello nazionale nella sezione Gruppi musicali con il brano musicale, composto, arrangiato e cantato dalle medesime studentesse, dal titolo “AHIMè, Misero Me”.

Accompagnate e coadiuvate nella scelta della stesura del testo, dalla loro docente di latino e greco Gabriella Lombardo, le studentesse, davanti ad una platea ricca di personaggi illustri come il Senatore Parlamentare Dott. Roberto Lorefice, il Presidente del Libero Consorzio della Provincia di Caltanissetta Dott. Walter Tesauro, l’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione Dott. Girolamo Turano, l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Dott. Nuccio Di Paola, il Sindaco di Gela Dott. Lucio Greco, l’Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di Gela il Dott. Giuseppe Di Cristina e il Presidente della Bioraffineria Eni di Gela Dott. Walter Rizzi, si sono cimentate nella rappresentazione musicale del brano, che reinterpretava lo stasimo finale del coro della tragedia in cui è descritto la disfatta persiana come punizione divina per l’hybris di Serse, il quale ha osato sfidare i limiti imposti dalla natura e dagli dèi, culminando nel suo crollo e nel ritorno del re sconfitto, tra lamenti di dolore e strazio per la perdita di uomini e navi a Salamina.

Le parole del brano, in cui s’intercalano sostantivi in lingua greca e in lingua italiana, descrivono la figura Serse, sconfitto e distrutto, che unisce il proprio lamento di disperazione a quello del coro, in un canto luttuoso che chiude la tragedia.

La rappresentazione del luttuoso e tragico lamento di Serse è stata acclamata dalla commissione giudicatrice, ricevendo l’attestazione di partecipazione per la sezione gruppi musicali.

Gli importanti risultati così ottenuti, che collocano il Liceo Classico “Megara” ai primi posti sia a livello nazionale che regionale, sono stati accolti con grande soddisfazione dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante e dall’intera comunità scolastica.