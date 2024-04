Aggressione al Pronto Soccorso di Augusta, arrestato l’autore

Voleva essere immediatamente curato dal personale sanitario dell’Ospedale Muscatello della città megarese il pregiudicato 29enne del luogo che, dopo un incidente autonomo in motorino, si era recato in quel nosocomio. I sanitari visti i lievi traumi riportati dall’uomo, a cui è stato assegnato il “Codice Verde”, hanno messo in coda il soccorso poiché erano in atto ben più gravi interventi.

L’uomo, invece di aspettare pazientemente il suo turno, ha inveito contro i due sanitari in servizio prendendoli a pugni. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono immediatamente intervenuti e hanno arrestato l’aggressore che successivamente è stato tradotto al carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.