Gli agenti del Commissariato di Augusta hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un uomo di 35 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia a danno della madre ottantenne, aggredita in più occasioni verbalmente e fisicamente per futili motivi legati alla richiesta di soldi.