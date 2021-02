Aggravamento della misura cautelare per un 35enne di Augusta, dai domiciliari finisce in carcere

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa, a carico di Salvatore Vona, augustano di 35 anni, per il reato di furto in abitazione.

L’ordinanza di aggravamento è stata eseguita mediante notifica in carcere poiché l’arrestato, in data 22 febbraio era stato tratto in arresto in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto in carcere.