Affidamento servizi portuali di Augusta e Catania a un unico concessionario per 25 anni: sostegno dai sindacati

Sostegno al progetto di affidamento, ad unico concessionario e per 25 anni, dei servizi portuali di Augusta e Catania oltre che la realizzazione della stazione marittima di Catania. A dichiararlo, in una nota congiunta, sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti di Catania e Siracusa che affermano di “credere fortemente nell’importate progetto che prevede, tra l’altro, l’implementazione dei servizi di interesse generale attraverso una proposta di project financing”, già presentata da un consorzio di cinque imprese -di cui la capogruppo è palermitana, due sono augustane e due catanesi- e per la quale è in corso una gara.

I sindacati dicono di aver analizzato i chiarimenti forniti dall’ Autorità di sistema portale della Sicilia orientale sulla questione che ha destato diverse perplessità soprattutto ad Augusta, “trattandosi di una iniziativa per la prima volta di grande portata a cui questi territori non sono abituati. Crediamo fortemente che – proseguono i sindacati di Catania e Siracusa- il rilancio dei nostri due porti passi anche dalla valorizzazione dei servizi e soprattutto che tali iniziative possano dare concrete risposte alla sete occupazionale delle nostre province, in particolare a quei lavoratori che hanno perso l’occupazione negli anni scorsi al porto di Catania a causa dell’abbandono di due importanti società armatoriali, la Caronte&Tourist e la Tirrenia. Ringraziamo per l’attenzione dimostrata alle richieste dei lavoratori, il presidente dell’Autorità di sistema portuale di Sicilia orientale Augusta –Catania, Francesco Di Sarcina e i sindaci di Catania, Enrico Trantino, e di Augusta, Giuseppe Di Mare”.