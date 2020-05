Affidamento dell’appalto randagi senza gara: accolta l’opposizione alla richiesta di archiviazione per il sindaco di Augusta

Sarà il gip del tribunale di Siracusa, Carla Frau a decidere, dopo la prossima Camera di consiglio del 25 settembre che avrebbe dovuto tenersi già lo scorso 24 aprile – ma è stata rinviato a causa del Covid 19 – se archiviare, rinviare a ulteriori indagini o a giudizio il sindaco Cettina Di Pietro per gli affidamenti diretti degli anni scorsi del servizio di accalappiamento e ricovero dei cani randagi in una struttura privata di contrada Ogliastro, senza gara e sotto la soglia dei 40 mila euro mensili.

È stata, infatti, accolta e ritenuta ammissibile dal giudice del tribunale di Siracusa l’opposizione alla richiesta di archiviazione del pm sulla posizione del sindaco presentata, con una memoria aggiuntiva, da Marco Stella che l’anno scorso con il suo legale di fiducia Stefano Amato e come cittadino, più che come presidente dell’associazione politico-culturale “CambiAugusta”, aveva presentato un esposto alla Guardia di finanza di Augusta ritenendo “illegittimo” l’affidamento diretto dell’appalto ogni mese piuttosto che attraverso una gara e in presunta violazione delle legge sugli appalti.

A rendere noti i nuovi sviluppi nella vicenda giudiziaria, che vede già rinviato a giudizio per turbativa d’asta il responsabile del Sesto settore Edoardo Pedalino, è stato ieri pomeriggio durante la prima conferenza stampa post emergenza coronavirus, che si è tenuta all’ aperto e nel rispetto delle distanze all’ interno del giardino Vinci, lo stesso Stella che sta preparando “un’ ulteriore memoria e raccolta di elementi per rafforzare la sua posizione” augurandosi “che si possa procedere nei confronti di questa scadente amministrazione”.

Stella, ex consigliere comunale e due volte candidato a sindaco, ieri ha ricordato che nella sua denuncia non ha citato né il sindaco né il senatore Pino Pisani, ma di aver “solo raccontato i fatti e chi tira in ballo il senatore non sono io, ma il sindaco che, sentita a sommarie informazioni il 29 luglio del 2017 dalla Guardia di finanza, lo cita come ex assessore all’Ambiente e vicesindaco sostenendo anche che la responsabilità era del funzionario. A quest’ultimo va la mia solidarietà, ma ci sono anche le responsabilità politiche”- ha spiegato ricordando che nei mesi scorsi, dopo la sua prima conferenza stampa in cui spiegava il motivo dell’esposto “ci fu uno scambio dialettico che si concluse con un ultimo comunicato del sindaco e senatore in cui sostenevano che per loro la magistratura si è pronunciata, mentre per me è valsa probabilmente la prescrizione del reato. Così non è visto che il gip ha fissato la Camera di consiglio, vorrei ricordare che non sono mai stato indagato, né imputato, né sentito come parte offesa – ha aggiunto riferendosi alla relazione di scioglimento per infiltrazioni mafiose- Tutto quello che mi contestano di cosi peccaminoso è stato inserito nella relazione nelle 2013 quando il Comune fu commissariato. E allora quando ci furono le elezioni, nel 2015, e il sindaco Di Pietro e il senatore Pisani venivano a chiedermi l’appoggio per il turno di ballottaggio erano o non erano a conoscenza di quanto poi affermavano sulla mia persona nel 2019 con quel comunicato?” – ha proseguito ribadendo di aver già invitato il primo cittadino a fare un dibattito pubblico.

“Sono sempre disponibile e su qualunque argomento a scelta”- ha chiosato non dimenticando di citare l’ex sindaco Massimo Carrubba, assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, la cui vittoria “la identifico come la mia vittoria e quella della città“.

di Cettina Saraceno