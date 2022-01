Ad “Avanti un altro”, su Canale 5, una concorrente di Augusta sfiora la vittoria

Ha provato a vincere la bella somma di 225 mila euro, ma alla fine si è dovuta arrendere sfiorando di poco la vittoria. Protagonista ieri sera di “Avanti un altro”, la nota trasmissione televisiva, che va in onda ogni sera su Canale Cinque condotta, da Paolo Bonolis Cristina Stelo, che si è presentata come proveniente “dal paese di Fiorello”, 34enne, mamma di due bambine e proprietaria di un centro estetico.

L’augustana ha risposto correttamente alla prima domanda posta da Clayton Norcross, l’ex Thorne della famosa soap “Beautiful” scelto del “salottino”, trovando i primi 50 mila euro e poi all’ ultima domanda che le è fruttata altri 75 mila euro, per un totale di 125 mila, diventati 225 mila per il gioco finale. La somma da giocare in 150 secondi, rispondendo (in maniera errata) alle 21 domande poste alla fine da Bonolis alla concorrente augustana, che si è però fermata alla sedicesima domanda.

Qui il video: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/avantiunaltro2022/la-scalata-finale-di-cristina_F311233101005C03