Ad Augusta “Voci dal Mondo”: la XIV rassegna di musica corale ha celebrato la festa della musica 

Sabato 20 giugno 2026, la suggestiva ed affascinante Chiesa di San Domenico ha ospitato con grande successo la quattordicesima edizione di “Voci dal Mondo”. La storica rassegna canora, organizzata dalla Corale Polifonica Anthea Odes di Augusta e presieduta da Giuseppe Di Gaetano, si è rinnovata anche quest’anno celebrando la concomitanza con la Festa della Musica, l’evento mondiale nato per festeggiare il solstizio d’estate.

La serata ha visto l’avvicendarsi di diverse formazioni e repertori di grande spessore culturale ed emotivo, regalando al pubblico un viaggio sonoro indimenticabile.

La Corale Polifonica ANTHEA ODES di Augusta, i padroni di casa, guidati dal Direttore Maria Grazia Morello, hanno aperto la serata esibendosi in una selezione poliedrica che ha incluso classici italiani come Il Mondo di Fontana, la tradizione di Varda che vien matina, ritmi d’oltreoceano con Habanera Divina e l’intramontabile Stand by me di Ben E. King.

Il Piccolo Ensemble IL PENTAGRAMMA di Augusta sotto la guida del Direttore Carmela Caramagno e con la preziosa partecipazione del M° Michele Salerno al violoncello, ha offerto una scaletta internazionale. Il repertorio ha toccato canti africani (Aye Kerosene), composizioni della tradizione ebraica, brani del Gen Verde, l’evocativa Ave Maria di Vavilov/Caccini e successi moderni tratti dal grande cinema come When you believe.

La Corale Polifonica JONIA di Giarre diretta dal M° Giuseppe Cristaudo, ha proposto un programma raffinato che ha spaziato da brani sacri e contemporanei (come Laudate Dominum di Nyested e Northern Lights di Gjeilo) fino ai toccanti arrangiamenti curati da G. Mignemi di due grandi capolavori di Franco Battiato, Gli uccelli e La cura.

Il culmine della manifestazione è stato l’emozionante momento a Cori riuniti, in cui le voci di tutte le formazioni si sono fuse in un’unica eccezionale esecuzione del celebre brano della tradizione siciliana E vu durmiti ancora (Formisano – Calì, nell’elaborazione di G. Mignemi). Nelle parole del Presidente Giuseppe Di Gaetano, l’iniziativa si è confermata un’occasione lodevole per arricchire profondamente il tessuto sociale e culturale della città di Augusta. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Don Alfio Scapellato per la costante vicinanza e stima, a tutto il team organizzativo, ai coristi. Un plauso profondamente grato è andato alle aziende partner e agli sponsor il cui supporto si è rivelato ancora una volta vitale e determinante per la perfetta riuscita della rassegna. Questa sinergia con il tessuto produttivo privato rappresenta la vera linfa per la Corale Polifonica Anthea Odes, la quale da quasi vent’anni, porta avanti con dedizione assoluta il proprio impegno artistico e culturale sul territorio, contando soprattutto sulle proprie forze e sul prezioso contributo dei partner privati.