Ad Augusta vinti oltre 125mila euro con il Lotto

È arrivata ad Augusta, in provincia di Siracusa, la vincita più importante del concorso del Lotto di venerdì 21 luglio. Nella località siciliana, riporta agipronews, sono stati vinti 125.250 euro grazie ai numeri 8-16-20-22 sulla ruota di Palermo. Sempre ad Augusta da segnalare una vincita da 12.525 euro grazie alla medesima combinazione giocata su tutte le ruote.

A Grottaferrata (RM) da segnalare una vincita da 21.729,13 con l’ambo 10-19 sulla ruota Nazionale, in seguito a una giocata del valore di 2 euro. Da segnalare poi due vincite da 21.660 euro a Biella e Linarolo (PV) grazie alla combinazione 8-16-20-22 su tutte le ruote. Il concorso del Lotto di venerdì 21 luglio ha distribuito 3,1 milioni di euro. Nel concorso di sabato 22 luglio, invece, la vincita più alta è arrivata a Bisceglie (BT) per 50.596 grazie a una giocata sulla ruota Nazionale e all’opzione Lottopiù.

A Quarto, in provincia di Napoli, da segnalare una vincita da 45mila euro arrivata in seguito 8-20-27 sulla ruota di Napoli. Proprio nel capoluogo campano vinti anche 23mila euro con la stessa combinazione, mentre a Giugliano in Campania (NA) da segnalare due vincite da 13.500 euro. A Udine registrata invece una vincita da 23.750 euro con i numeri 19-43-90 sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro per un totale di 647 milioni da inizio anno