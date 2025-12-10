Ad Augusta una giornata dedicata a Santa Lucia: prima le reliquie, poi il tradizionale concerto

Oggi ad Augusta una giornata dedicata a Santa Lucia. Alle 18 in Chiesa Madre l’accoglienza delle Reliquie provenienti dalla Cattedrale di Siracusa e alle 20 la Chiesa Maria SS. Assunta di Augusta ospiterà il tradizionale concerto Note per Lucia, un appuntamento che unisce musica, arte e spiritualità in occasione del 1721° anniversario del martirio di Santa Lucia.

Sul palco si esibirà il Lumina Sonora Trio, formato da Fabio Rizza all’arpaVincenzo Iacono al flautoMarina Zago al violino. Per la prima volta, il concerto sarà impreziosito dalla partecipazione della Corale di Santa Lucia, che renderà l’evento ancora più suggestivo.

La serata, a ingresso gratuito, promossa dalla società Kairos e realizzata in collaborazione con la Deputazione della Cappella di Santa Lucia, il Comune di Augusta, la parrocchia Maria SS. Assunta e l’associazione L’isola del dialogo, offrirà un repertorio raffinato e meditativo, perfettamente in sintonia con il clima delle festività luciane.