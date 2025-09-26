Ad Augusta si celebra la Giornata Europea delle Lingue con il musical “Grease”

Un’esplosione di musica, colori e lingue ha animato oggi Piazza Castello ad Augusta, grazie all’iniziativa del 1° Istituto Comprensivo Principe di Napoli che, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, ha portato sul palco una rappresentazione del celebre musical “Grease”.

Gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado si sono esibiti in balli, canti e brevi dialoghi in lingua inglese, trasformando un classico del teatro musicale in un’occasione di crescita linguistica e culturale. A curare il progetto la prof.ssa Claudia Tringali, che ha scelto di avvicinare i ragazzi alla lingua e alla cultura inglese attraverso un approccio ludico, spontaneo e creativo.

“Abbiamo lavorato su materiali autentici della cultura inglese – musiche e testi teatrali – per stimolare curiosità e divertimento, ma anche sicurezza nell’uso della lingua”, spiega la docente. L’esperienza teatrale, infatti, ha permesso agli studenti non solo di migliorare le proprie competenze linguistiche, ma anche di sviluppare fiducia e capacità di espressione.

La rappresentazione, arricchita da coreografie coinvolgenti e scenografie curate nei dettagli, è stata accompagnata dai cartelloni in lingua realizzati da tutte le classi della scuola secondaria, che hanno fatto da cornice allo spettacolo. Piazza Castello si è così riempita di bandiere e simboli dei diversi Paesi europei, dando un forte segnale di apertura e condivisione.

Nel suo intervento, la dirigente scolastica Agata Sortino ha voluto sottolineare il significato profondo della giornata: “Le lingue aprono il cuore e la mente. Ci insegnano l’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro e di costruire connessioni umane. È un messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri studenti con forza e convinzione”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di numerosi docenti e associazioni che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione dell’evento, confermando l’importanza di fare rete tra scuola, famiglie e comunità. La Giornata Europea delle Lingue si è così trasformata in Augusta in una vera festa di creatività, educazione e partecipazione, con i giovani protagonisti assoluti di un messaggio che guarda al futuro: l’Europa è fatta di culture diverse che dialogano, si incontrano e crescono insieme.