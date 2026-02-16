Ad Augusta prende forma il progetto McDonald’s (e la rotatoria su via Aldo Moro): via libera allo schema di convenzione

Un passo amministrativo decisivo verso l’apertura del McDonald’s ad Augusta. Negli atti del Comune compare infatti la proposta di delibera per approvare lo schema di convenzione urbanistica legato a un Permesso di Costruire Convenzionato: l’intervento riguarda la realizzazione di un “locale di interesse collettivo adibito a ristorazione” e, soprattutto, la costruzione di una nuova rotatoria per la viabilità pubblica in via Aldo Moro. L’intervento unisce quindi la realizzazione del punto ristoro a opere pubbliche di urbanizzazione connesse alla viabilità.

Il cuore dell’operazione è proprio la convenzione: lo schema prevede che le opere di urbanizzazione – a cominciare dalla rotatoria – siano realizzate a totale carico del proponente, con cessione delle aree necessarie alla viabilità pubblica (sedime della rotatoria) al patrimonio indisponibile comunale.

Non solo: la sequenza procedurale indicata nell’atto stabilisce che l’avvio dell’intervento edilizio privato sia subordinato a ultimazione e collaudo delle opere pubbliche, con obblighi, tempi, garanzie e modalità di presa in carico da parte del Comune.

Tra gli obiettivi dichiarati: migliorare accessibilità e sicurezza stradale e dotare l’area di infrastrutture (viabilità, smaltimento acque meteoriche, illuminazione, segnaletica, sistemazioni esterne).

Il Responsabile del VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo ha già espresso parere tecnico-amministrativo favorevole, evidenziando però un passaggio obbligato: prima bisogna approvare lo schema di convenzione con l’organo comunale competente e poi stipularla, solo dopo potrà arrivare il titolo edilizio convenzionato.

Nel testo si specifica anche che l’atto non comporta oneri finanziari per l’Ente, mentre la proposta chiede l’immediata eseguibilità per accelerare i tempi al fine di garantire quanto prima le migliorie per la sicurezza e la viabilità del quartiere.

In sostanza, il Comune si prepara a mettere nero su bianco le condizioni con cui l’investimento privato (il punto ristorazione) si “aggancia” a un beneficio pubblico misurabile: una rotatoria e opere connesse pensate per rendere più sicura e funzionale la viabilità su via Aldo Moro.

Ora si attende solo la stipula della convenzione che aprirà la strada al rilascio del permesso di costruire convenzionato e all’avvio dell’iter operativo.