Ad Augusta per una vacanza, ha rischiato di non esercitare il diritto di voto alle amministrative

Un augustano di origine, ma trapiantato già da diversi anni negli Usa, tornato in città per un periodo di vacanza in coincidenza con la tornata elettorale delle amministrative del 4 e 5 ottobre, ha rischiato di non poter esercitare il suo diritto di voto per eventi non dipendenti dalla sua volontà. E legati alle direttive regionali per la gestione dell’emergenza da covid 19, che impongono la quarantena per 14 giorni a tutte le persone che rientrano in Sicilia da paesi esterni allo spazio Schengen, ma è riuscito a farlo grazie ad una macchina amministrativa che ha funzionato.

Ha così inviato una nota alla nostra redazione per raccontare la sua storia, ringraziando quanti gli hanno consentito di votare e facendo anche riflettere sull’importanza di esercitare il diritto al voto che “incarna l’essenza stessa della democrazia rappresentativa che l’occidente del mondo ha acquistato come proprio patrimonio giuridico, culturale e sociale”. Un diritto che, invece, ad Augusta alle ultime amministrative poco meno del 40% degli augustani aventi diritto non ha esercitato, non recandosi alle urne.

“Essendo arrivato in città il 26 settembre, e quindi posto sotto isolamento sanitario fino al 9 ottobre – scrive Riccardo Cannavò, magistrato ordinario alla Corte distrettuale della Contea di Anne Arundel, Stato del Maryland, Usa – avevo onestamente cominciato a rinunciare a esprimere questo sacrosanto diritto ottenuto con le lotte e il sangue delle passate generazioni. Vengo per puro caso a conoscenza della possibilità del voto a domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario. I termini per presentare le domande erano già in scadenza e inizialmente il muro della proverbiale burocrazia italiana sembra impossibile da oltrepassare… e invece… L’azione coordinata di ben tre amministrazioni, una statale, una regionale e, ovviamente, quella comunale mi ha permesso di votare a domicilio ed esprimere la mia preferenza pur da augustano che vive e lavora sull’altra costa dell’Oceano Atlantico”.

Cannavò ringrazia personalmente “tutte quelle persone che si sono adoperate, con grande professionalità, in questi giorni concitati e frenetici per garantire e permettere il mio diritto di voto. Grazie di cuore a Marco Campisi, assistente capo coordinatore della Polizia di stato, alla dottoressa Sebastiana Passanisi, responsabile del settore Affari generali del Comune di Augusta, alla dottoressa Francesca Coronella, dirigente medico servizio Epidemiologia e Medicina preventiva dell’Asp di Siracusa, grazie al geometra Vincenzo Zanghì del Comune di Augusta al geometra Salvatore Intagliata dell’Asp di Siracusa. Negli Usa la bassa affluenza elettorale rappresenta un problema atavico e difficilmente risolvibile, anche per le più importanti elezioni, le presidenziali, il quorum dei votanti non supera mai il 45% degli aventi diritto al voto. Durante questa campagna elettorale, peraltro, proprio il problema della bassa affluenza al voto è uno dei temi centrali del programma del candidato democratico Joe Biden. Come molti lettori già sapranno, il nostro U.S. Election day sarà il prossimo 3 novembre, per eleggere il presidente, tutti i rappresentanti della Camera e un terzo dei senatori, ma questa è un’altra storia. Ad Augusta, per questa tornata elettorale, il quorum si è alzato di una unità, grazie ancora a tutte le persone che lo hanno reso possibile”.