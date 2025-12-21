Ad Augusta nascono le colonie feline: al via il censimento e un piano di sterilizzazioni gratuite

Augusta compie un importante passo avanti nella tutela del benessere animale e nel contrasto al randagismo. Il sindaco Giuseppe Di Mare, di concerto con l’assessore al Randagismo Domenico Zanti, la consulente al benessere animale Alessia Giulia Aleppo e la Polizia Municipale, annuncia l’avvio ufficiale del censimento delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Contestualmente, l’Amministrazione comunale ha istituito un fondo dedicato di 15.000 euro, che consentirà di garantire 300 sterilizzazioni gratuite a favore dei felini appartenenti alle colonie censite, con il supporto dei tutori riconosciuti.

“Questo è un passo fondamentale che orienta i nostri cittadini verso la visione del territorio come casa comune, in cui il rispetto rappresenta un valore portante della nostra comunità – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – le cose da fare sono ancora tante, ma la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali e noi vogliamo andare con decisione in questa direzione”.

Il programma di 300 sterilizzazioni interamente a carico del Comune rappresenta un intervento strutturale e concreto di contrasto al randagismo, unico nel suo genere nella nostra regione, che unisce tutela animale, salute pubblica e responsabilità civica. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e collaborazione tra istituzioni, cittadini e volontari, con l’obiettivo di costruire una città sempre più attenta, solidale e rispettosa della vita animale.