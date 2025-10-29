Ad Augusta nasce il primo Ecoparco, uno spazio pensato per piccoli e grandi. In cantiere con il sindaco

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione dell’Ecoparco di Augusta, nel quartiere Monte Tauro. Un progetto ambizioso di riqualificazione urbana che trasformerà l’area in uno spazio moderno, verde e inclusivo, pensato per tutte le età.

Tra gli interventi in corso: l’installazione dell’erba sintetica al posto del pietrisco, la riqualificazione degli spazi esterni, la piantumazione di nuovi alberi, un’area picnic attrezzata e una rete più alta per il campo da calcio, per garantire maggiore sicurezza.

Ma non solo: il nuovo Ecoparco offrirà anche una palestra all’aperto, campi da basket, uno spazio giochi per bambini, campi di bocce per gli anziani e altri servizi dedicati allo sport e al tempo libero.

Il completamento dei lavori è previsto entro Natale. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Di Mare, che ha sottolineato come il progetto rappresenti “un passo importante verso una città più vivibile, sostenibile e attenta ai bisogni di tutti i cittadini”.