Ad Augusta manca un contenitore culturale. E il Kursaal rimane nel degrado

“Ad Augusta manca un contenitore culturale in grado di dare spazio ad associazioni e compagnie teatrali che operano nel territorio”. Lo dice Carlo Auteri, imprenditore nel settore della cultura che ritiene importante che una città come Augusta debba avere delle strutture ad hoc dove fare cultura e anche una programmazione di livello, e interviene anche dopo quanto dichiarato oggi dal sindaco Di Mare ad una radio sulla partecipazione ad un bando per la rigenerazione dei teatri comunali con i fondi del Pnrr.

“Il sindaco ha già dato un’impronta diversa e dimostrato un netto cambio di passo e di immagine in una città che, a trazione pentastellata, è sembrata abbandonata e martoriata, amministrata alla giornata, ma deve fare di più– scrive in una nota- Augusta è una città che deve avere un contenitore culturale importante e, invece, si ritrova con una struttura che non riesce a far ripartire. Parlo del “Kursaal Augusteo”, un complesso ricettivo e cine-teatrale progettato alla fine degli anni Trenta e situato all’interno dei giardini pubblici. Lì hanno recitato attori del calibro di Totò e Macario, personalità importanti, eppure dal 2017 (da quando è emersa l’intenzione da parte del Politecnico di Milano di proporre alcuni scenari per il recupero dell’edificio) non si è saputo più niente”.

La struttura di proprietà privata da tempo si trova in condizioni di estremo degrado nel cuore della villa comunale, mentre a pochi km di distanza si trova il complesso, anch’esso privato, gestito dalla famigli Bramanti, di “Città della Notte”, con un teatro da quasi mille posti, ma in territorio di Villasmundo, frazione di Melilli.

“Di Mare ha questa visione, per quel che ho potuto osservare dall’esterno, vuole cambiare il passo di questa città ma non deve perdere altro tempo e attivare già da ora una programmazione del periodo estivo. –prosegue l’imprenditore- È necessario programmare una bella e ampia azione di spettacoli, eventi e mostre su Augusta e Brucoli. Lo stato di emergenza covid è finito, pian piano stiamo tornando alla normalità e ricordo che l’economia si crea anche attraverso manifestazioni culturali in grado di promuovere il territorio e aiutare le attività commerciali. In qualità di operatore culturale, qualora ne avesse bisogno, sono a disposizione del sindaco per raggiungere qualcosa di positivo con la volontà di far crescere la città”.