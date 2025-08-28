Ad Augusta l’evento conclusivo del progetto “L’esperienza che aiuta! L’impegno concreto”

Domani 29 agosto, alle 19 nella sede del Centro “Utopia” di Augusta, la Cna Pensionati presenterà in un apposito evento i risultati del progetto “L’Esperienza che aiuta! L’Impegno Concreto” , realizzato nell’ambito del progetto Unicom (Università delle Competenze), in sinergia con l’associazione Anspi e la Fondazione Impresa Sensibile. Un progetto che si è sviluppato in un percorso di attività con laboratori di teatro, laboratori digitali, cineforum, laboratori sartoriali e culturali. Tutti indirizzati a settori fragili del territorio.

Durante l’evento saranno presentati i risultati di due azioni emblematiche che incarnano lo spirito del progetto, volto a valorizzare il sapere intergenerazionale e promuovere la solidarietà concreta. Laboratorio teatrale: a cura del regista Mimmo Terranova, che ha coinvolto sette pensionati in un percorso creativo e inclusivo. Un’esperienza di espressione artistica e condivisione che ha restituito voce, emozione e dignità alla memoria attiva della terza età.

Formazione professionale di un giovane sacerdote della Diocesi di Bafatà (Guinea Bissau), resa possibile grazie a un protocollo sottoscritto con la stessa diocesi. Il sacerdote ha completato un percorso di 8 mesi in saldatura, impianti e meccatronica, diventando un “prete artigiano” pronto a formare giovani nel suo paese, portando competenze e speranza dove ce n’è più bisogno.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’esperienza dei pensionati possa generare valore sociale, culturale e umano, contribuendo alla crescita delle comunità locali e internazionali. L’incontro sarà occasione di riflessione, testimonianza e rilancio di nuove azioni che mettono al centro la persona, la competenza e la solidarietà. Saranno presenti il Vescovo di Bafatà Padre Victor Luis Quematcha, Raimondo Augello Presidente Cna pensionati Sicilia, Antonino Finocchiaro Presidente territoriale CNA, Pensionati Siracusa, Mario Pagani Segretario nazionale CNA Pensionati e rappresentante Fondazione Impresa Sensibile, P. Claudio Magro Presidente ANSPI

zonale Siracusa, la presidente di CNA Siracusa Rosanna Magnano ed i coordinatori del progetto Pippo Gianninoto e Pippo Gianino. Nel corso della serata saranno consegnati gli attestati e il riconoscimento “Pignone stilizzato” rappresentante l’ingranaggio a ruota dentata che fa muovere la catena della Solidarietà.