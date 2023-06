Ad Augusta la tappa siciliana del roadshow di “Aiman” riservato ai professionisti della manutenzione

Si svolgerà ad Augusta l’unica tappa siciliana del “roadshow” che sta attraversando l’Italia, organizzato da “Aiman”, associazione italiana manutenzione. Venerdì 30 giugno la raffineria Sonatrach raffineria Italiana ospiterà tutti i professionisti della manutenzione che convergeranno dalla Sicilia, e non solo, per una giornata di analisi e approfondimenti sulle tematiche più attuali della manutenzione. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso di avvicinamento a “Euro Maintenance 2024”, l’unica manifestazione fieristica e congressuale a livello europeo per la manutenzione che si svolgerà in Italia, a Rimini, dal 16 al 18 settembre 2024.

“In Sicilia Aiman ha sempre avuto una presenza molto importante, – ha affermato in un comunicato il presidente dell’associazione Bruno Sasso – e durante il nostro roadshow di avvicinamento a EuroMaintenance 2024 una tappa in questa Regione non poteva mancare. Grazie a Sonatrach raffineria italiana per la sua disponibilità ad ospitare una giornata alla quale teniamo molto”. “Euro Maintenance 2024” si configura come l’unico evento continentale di riferimento per la manutenzione e affronterà, fra i vari temi, anche quelli rappresentati dalle sezioni della Aiman che, ad oggi, è il riferimento nazionale per chi lavora nell’ambito della manutenzione e che, da oltre 60 anni, con le sue sezioni tematiche e sezioni territoriali, si impegna a diffondere la cultura in questo settore”.

“L’evento alla Sonatrach raffineria italiana rappresenta uno snodo determinante in questo 2023 per la nostra associazione. Vogliamo essere presenti su tutto il territorio nazionale per coinvolgere il maggior numero possibile di professionisti della manutenzione italiana diffondendo cultura e invitando tutti al grande evento del 2024, quando, dal 16 al 18 settembre, porteremo a Rimini l’eccellenza della manutenzione europea con EuroMaintenance, l’unica fiera e congresso di riferimento nel settore da più di 50 anni in Europa” – ha aggiunto Cristian Son, responsabile marketing e relazioni esterne dell’associazione e direttore generale “EuroMaintenance2024”.

Oltre a rappresentanti dello stabilimento di contrada Marcellino interverranno anche operatori provenienti dal mondo degli utilizzatori e dei fornitori industriali e si susseguiranno vari interventi durante la giornata presieduta dal coordinatore dalla sezione siciliana dell’associazione nonchè manager della raffineria Gioacchino Mugnieco insieme a Cristian Son. L’evento è mirato a far emergere competenze e professionalità delle industrie presenti e, alla fine dei lavori, prevede anche una visita guidata alla raffineria per tutti i partecipanti. La partecipazione è aperta a tutti i professionisti della manutenzione, direttori di stabilimento, direttori tecnici, responsabili di manutenzione e tutte le figure tecniche correlate, previa registrazione.