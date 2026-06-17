Ad Augusta la presentazione della X edizione della “Marisicilia Cup”

Mercoledì 24 giugno alle 17, al Circolo Ufficiali di Augusta sarà presentata la 10a edizione del Trofeo velico “Marisicilia Cup”, la 18a edizione della “Xifonio Cup” e la 7a edizione del Trofeo “Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”.

L’evento, che prevede anche l’open day della base della Marina Militare, è organizzato dal Comando Marittimo Sicilia in collaborazione con l’associazione Icob di Augusta e il Club Nautico Augusta, si svolgerà nella base navale di Augusta (Terravecchia) nei giorni 27 e 28 giugno 2026.

L’incontro di presentazione alla stampa, alle istituzioni e agli sponsor sarà presieduto dal Comandante Marittimo della Sicilia ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo e dal Sindaco di Augusta dottor Giuseppe Di Mare.