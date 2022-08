Ad Augusta la mobilità dei disabili è “un disastro”: il grido di rabbia di un medico augustano

Diritti dei disabili “negati” ad Augusta in tema di mobilità, di accesso alle attività ludiche, al mare e perfino alla propria abitazione. E’ questo, in sintesi, il senso della lettera aperta inviata da Giuseppe D’Onofrio, medico augustano che ha deciso di offrire la sua testimonianza di vita vissuta, un vero e proprio grido di rabbia per chiedere dignità e vera integrazione da parte di chi deve tutelare i diritti dei meno fortunati.

Ecco il testo integrale:

“Abbiamo raggiunto un tasso di ipocrisia davvero imbarazzante, una cosa è raccontare e raccontarsi piccole bugie a fini propagandistici, altra è perdere totalmente il contatto con la realtà. Sento il bisogno di dare una testimonianza di vita reale, vissuta oltre certe dichiarazioni a propria difesa di amministratori, forse di altri mondi. La mobilità dei disabili ad Augusta è un disastro, per non parlare poi delle attività ludiche. L’ultima dimostrazione ne sono le manifestazioni estive. Impossibilità di accedere con i propri mezzi, per la quasi assoluta mancanza di varchi per carrozzina disabili, come per la serata spettacolo dei Ricchi e poveri, aggravata dalla impreparazione, senza colpa e senza direttive certe, dei volontari e dei vigili urbani, a gestire le esigenze dei meno fortunati.

Altro esempio in occasione della ricorrenza del santo patrono, tra divieti ed ostacoli per le vie del centro non riesci a parcheggiare l’auto negli stalli di sosta riservati, compreso quello personale davanti casa, peraltro eternamente occupato. Tutto ciò nell’ impossibilità, loro malgrado, di Vigili urbani e di altre forze di polizia impegnati in altri contesti a potermi dare aiuto. Allora chi pensa ai disabili che si trovano sempre ad essere privati delle normalità di un semplice concerto, ad un accesso al mare ed altri servizi su tutto il territorio cittadino?.

Quello che si chiede è dignità e integrazione vera, oltre al silenzio, specie da parte di chi deve tutelare i diritti dei meno fortunati. Ricordiamo che la legge 67/2006 tutela i diritti della persona disabile vittima di discriminazione in ogni contesto pubblico e privato e chi impedisce, ostacola e limita l’accesso ad una persona con disabilità ad una qualunque manifestazione di cultura, sociale, pubblica o privata o di poter usufruire della propria abitazione per carenze urbanistiche commette un atto discriminatorio e reato sanzionabile. Adesso siamo veramente stanchi ed è arrivato il momento di alzare la voce, altro che massima efficienza”.