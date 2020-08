Ad Augusta la Gnv Azzurra con a bordo 350 migranti: scalo tecnico, naviga verso Lampedusa

È rimasta attraccata alla banchina del porto commerciale per tutta la giornata di ieri la nave quarantena Gnv Azzurra della compagnia di navigazione Grandi navi veloci con a bordo, già da alcuni giorni, 350 migranti in quarantena.

Poco prima dell’una di stanotte ha poi tolto gli ormeggi e sta navigando in direzione dell’isola di Lampedusa, dove è attesa oggi intorno alle 13,30. Qui completerà il trasbordo di altri 350 migranti attualmente ospiti del centro di accoglienza dell’isola che dovranno trascorrere a bordo il periodo di sorveglianza sanitaria come prescritto dal protocollo covid.

La nave traghetto, noleggiata dal ministero dell’Interno per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare giunto sul territorio nazionale in seguito a sbarchi, è arrivata ieri mattina, dopo le 8, ad Augusta ma solo per effettuare uno scalo tecnico e fare rifornimento di carburante e viveri ed era visibile con la sua grande stazza da vari punti del territorio.