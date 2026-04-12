Ad Augusta incontro su “Il ritorno della Foca Monaca in Italia e nel Mediterraneo”

La Sezione Lega Navale Italiana di Brucoli-Augusta organizza una conferenza dal tema: “Il ritorno della Foca Monaca in Italia e nel Mediterraneo”
L’evento si terrà domenica 12 aprile alle ore 18:30, nella sede della Sezione Lega Navale Italiana di Brucoli-Augusta di via Libertà 114 in Brucoli.
Interverranno: Emanuele Coppola, Presidente dell’Associazione Gruppo Foca Monaca APS; Sofia Bonicalza, biologa della conservazione.
La conferenza è l’evento conclusivo di un periodo di osservazione e ricerca effettuato dai ricercatori del Gruppo Foca Monaca APS in collaborazione con questa Sezione Lega Navale Italiana nel mare di Brucoli-Augusta.
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