Ad Augusta il primo raduno regionale dei “Vespa club”

Sabato 3 e domenica 4 settembre si è tenuto ad Augusta il primo raduno regionale degli appassionati della Vespa, promosso dal Club Megarese, grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale, del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla Cultura Pino Carrabino, che ha coinvolto 18 club siciliani e 3 fuori regione, ed oltre 220 soci.

Il direttivo, insediatosi da pochi mesi e composto dal presidente Mirella Dini, vice presidente Andrea Pergolizzi, segretario Giovanni Guagliardo, tesoriera Maria Rita Gugliotta, e i consiglieri Giovanni Blanco, Massimo Zimmitti e Rosanna Frisoli, si è prodigato affinché questo evento riuscisse a pieno.

Sabato pomeriggio, dopo l’accoglienza ed un primo giro della città fino ad arrivare al porto, tutti i vespisti sono stati affidati all’associazione Icob che da anni organizza e offre ai turisti ed alla cittadinanza la fruibilità del sito storico spagnolo, “Forte Vittoria” posto al centro della rada di Augusta. Oltre a proporre una piacevole passeggiata in barca, con la collaborazione del Gruppo Barcaioli di Augusta, l’associazione ha offerto all’interno delle mura del forte, rievocazioni storiche in costume ed interessanti ambientazioni d’epoca.

Per la cena del sabato sera, ospitata nel cortile della “Carrozzeria Epoca”, il direttivo si è inventato un “arrusti e mancia” con musica in sottofondo scelta dal DJ: tutti i vespisti che arrivavano dopo il giro in barca sono stati accolti con bibite fresche e panini con la salsiccia, preparati dal Direttivo con la fattiva collaborazione di alcuni membri del Club, mentre la cena è terminata con un trionfo di fette di melone, si è continuato a ballare e a cantare fino oltre la mezzanotte. La “festa” è stata apprezzata da tutti ed ha avuto un enorme successo.

Domenica, subito dopo colazione, e dopo un tour della città di circa 15 km con pause nei punti di interesse storico e di ristoro, come Museo Piazza Forte, Chiese, Castello Aragonese di Brucoli, Porta Spagnola, (che non a caso ritroviamo nello stemma del Vespa Club Augusta) è stato organizzato il pranzo al Circolo Ufficiali della Marina militare, e per questo si ringrazia il Capitano di Vascello Pierpaolo Elia, Presidente del circolo Ufficiali Augusta, per la sua disponibilità.

Durante il pranzo sono stai premiati i primi 10 club della classifica Regionale ed i primi dieci del campionato turistico individuale. Altri premi a categorie speciali: Il Club venuto da più lontano – Vespa Club Pisa; il Vespa Club Baucina per l’equipaggio femminile Emma Sampino e la vespa più antica di Francesco Badalamenti; il conducente più giovane al Vespa Club Niscemi Militello Gaetano (17 anni), e il conducente più anziano del Vespa Club Agira Pappalardo Salvatore (83 anni).

Si è tenuta inoltre un’estrazione di numerosi premi offerti dagli sponsor e di creazioni artigianali di Coffe siciliane, realizzate dalla consigliera Rosanna Frisoli, che le ha donate e messe a diposizione del club con immensa gioia.

Due giorni speciali veramente. Da tutti i club partecipanti sono arrivati complimenti e apprezzamenti per l’ottima organizzazione e soprattutto per l’unione e la collaborazione fra direttivo e soci del Vespa Club Augusta. Il primo commento del Presidente Dini “siete stati tutti fantastici, non una grande squadra, di più uno squadrone! I complimenti di tanti club lo dimostrano. Mi avete fatto sentire orgogliosa di fare parte di questo direttivo. Un grazie speciale va anche a tutti quei soci che rinunciando al giro al forte Vittoria hanno reso possibile la bellissima serata di sabato.”

Hanno partecipato 22 club, 19 regionale e 3 fuori regione e precisamente il Vespa Club Frascati, Vespa Club Pizzo ed il Vespa Club Pisa.