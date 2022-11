Ad Augusta il “Forum internazionale per la pace, sicurezza e prosperità”: bandiera canadese al Comune

E’ stata finalizzata alla promozione dei siti di interesse storico legati allo sbarco del luglio 1943 l’iniziativa promossa nei giorni scorsi ad Augusta dal Comando militare dell’ Esercito “Sicilia” nell’ambito del “Forum internazionale per la pace, sicurezza e prosperità”, fondato da Steve Gregory, colonnello dell’esercito canadese e di cui è promotore in Sicilia il generale Maurizio Scardino, comandante militare dell’Esercito “Sicilia”.

Il forum ha lo scopo di documentare la partecipazione della componente dei militari canadesi unitamente alle forze britanniche e statunitensi (oltre che australiane e della Francia libera) che invasero la Sicilia nel luglio 1943, testimoniando anche la memoria di tutti i caduti (italiani, tedeschi e alleati).

La giornata ha avuto inizio in mattinata nell’auditorium del II istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” con una conferenza che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari e durante la quale il tenente colonnello Carlo Umberto Massimo, ufficiale dell’arma di cavalleria in servizio permanente al comando militare Esercito in Sicilia, ha illustrato il concorso indetto dal “forum” per gli studenti delle accademie e degli istituti superiori.

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti nel salone di rappresentanza del palazzo comunale dove, sin dal mattino, la bandiera canadese è stata esposta sul fronte del palazzo in omaggio al forum e alla delegazione presente in città.

Dopo i saluti del sindaco Di Mare gli esponenti del forum hanno illustrato il progetto e la partecipazione non solo della città di Augusta ma di altre città che hanno aderito della provincia di Siracusa: Noto, Solarino e Rosolini. “Un’iniziativa di forte impatto culturale e didattico che fa onore alla città – ha dichiarato il sindaco Di Mare – e per questo non posso che esprimere grati dune al generale Scardino che ha accolto l’invito a tenere proprio qui in Augusta la conferenza programmatica che avvia un percorso di proficuo lavoro e collaborazione”.

Nel salone del palazzo comunale, sono, inoltre, intervenuti il contrammiraglio Andrea Cottini comandante del Comando marittimo Sicilia, il generale Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri Sicilia accompagnato dal colonnello Gabriele Barecchia, dal maggiore Stefano Santuccio, dal tenente Giovanni Fagone e dal luogotenente Paolo Cassia, rispettivamente comandanti provinciale dell’Arma, della compagnia di Augusta, del nucleo operativo e della Stazione megarese.

Presenti, altresì, il colonnello Emanuele Di Francesco, comandante del 41esimo Stormo Antisom dell’Aereonautica militare italiana e dell’aereoporto di Sigonella, il colonnello pilota Vincenzo Sicuso, il presidente del Consiglio comunale Marco Stella, nonché storici militari, autori di pubblicazioni relative al secondo confitto mondiale, le associazioni combattentistiche e d’Arma, la direzione e il consiglio direttivo del Museo della Piazzaforte di Augusta, l’associazione culturale “Lamba Doria”, la Società augustana di storia patria, la Società filantropica liberale “Umberto I”.

“Abbiamo fortemente voluto ospitare nella nostra città questo evento – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino – da alcuni mesi con l’equipe del generale Scardino abbiamo posto le basi per avviare un progetto che non potrà che dare lustro ad Augusta e al suo territorio. Del resto non ci sono estranee iniziative inserite proprio in un contesto di turismo militare e valorizzazione delle emergenze in parte ben conservate. Un percorso iniziato con Maurizio Ciavattone, direttore del Centro studi di storia del paracadutismo militare italiano che ha sostenuto la valorizzazione di pagine e luoghi significativi della storia militare del secondo conflitto mondiale in particolare con la commemorazione di Cesare Artoni in collaborazione con la Società augustana di storia patria e la posa di una targa marmorea in prossimità della “batteria” oggi all’interno di un plesso scolastico del secondo istituto Orso Mario Corbino”.

La giornata si è conclusa con una visita al museo della Piazzaforte, accompagnati dal direttore Antonello Forestiere e da Carrabino.