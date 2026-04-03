Ad Augusta Fratelli d’Italia non concede il simbolo. Passanisi: “il sindaco Di Mare misteriosamente cacciato, il Pd pronto all’alternativa”

“Fratelli d’Italia non concede l’uso del suo simbolo di partito alle Amministrative ad Augusta, proprio al sindaco osannato a Brucoli dai gruppi parlamentari meloniani. È un terremoto politico che deve portare tutti a riflettere, soprattutto chi continua a credere nei promessi 5 anni di amministrazione segnato da ulteriori spendi e spandi. Il partito al governo dell’Italia e della Regione oggi prende le distanze dallo stesso sindaco che ha politicamente foraggiato, e ora scarica all’improvviso nonostante le sue liste imbottite di candidati dichiaratamente di Destra, o addirittura ultra destra. La fuga di dirigenti meloniani, col segretario cittadino in testa, è il segnale inequivocabile che al Comune di Augusta tutto sembra cambiare ma in realtà non cambia nulla”. Il segretario del Partito Democratico di Augusta, Fiorindo Passanisi, interviene così dopo che a pochi giorni dalla presentazione delle liste, Fratelli d’Italia a sorpresa ha negato l’uso del logo del partito alle prossime amministrative. Il coordinatore cittadino Rosario Sicari ha quindi lasciato il partito, lamentando come la decisione di non concedere il simbolo vada in direzione esattamente opposta rispetto alle dichiarazioni ricevute in precedenza.

“Ci domandiamo quale fine voglia fare l’area dei moderati, e che futuro immaginano quanti hanno creduto a una coalizione di centrodestra che seguiva sia le linee nazionali che regionali, e adesso si trovano tutti con una sindacatura che propone un bis senz’arte né parte. Ora nessuno venga a parlarci di un percorso civico indifferente alle logiche di partito, perché alla base di ogni progetto politico serio e credibile dovrebbe esserci la coerenza, anche nel costruire le proprie alleanze strategiche – sottolinea – A Roma come a Palermo il vento sta cambiando e questi ultimi eventi – neanche tanto sorprendenti – ci mostrano di essere sulla strada giusta nel costruire l’alternativa del Campo largo, basata su scelte libere e consapevoli, attorno a un serio candidato sindaco come Salvo Pancari”.