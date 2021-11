Ad Augusta caduti 50 mm di acqua in poche ore: ieri si è di nuovo allagato l’ingresso della città

Ad Augusta a causa delle forti piogge ieri si è di nuovo allagato l’ingresso della città. Impossibile transitare da viale America, ma effettuare il percorso alternativo dal bivio, sulla strada per Villasmundo, che porta alla strada per Brucoli, arrivare fino a Monte Tauro e proseguire per il lungomare Rossini.

Allagamenti anche sulla strada per Brucoli e nella zona della “Fontana”. La viabilità è tornata alla normalità in mattinata ma nelle scorse ore sono caduti 50 mm di acqua.