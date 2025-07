Ad Augusta arriva “Lo zaino sospeso”: solidarietà e istruzione per tutti

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. Con le parole di Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace nel 2014, il Comune di Augusta lancia un progetto concreto e dal forte valore sociale: “Lo zaino sospeso”, un’iniziativa promossa dall’VIII Settore – Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura per sostenere le famiglie in difficoltà nell’acquisto del materiale scolastico.

In un periodo segnato da crescenti difficoltà economiche, il rischio è che il diritto all’istruzione si trasformi sempre più in un privilegio riservato a pochi. Per contrastare questa tendenza e garantire l’accesso alla scuola anche ai più fragili, l’amministrazione comunale ha deciso di attivarsi con un progetto che unisce solidarietà e partecipazione civica.

Lo zaino sospeso – ispirato all’usanza del “caffè sospeso” napoletano – prevede la raccolta di materiale scolastico (zaini, cancelleria, dizionari, articoli di uso didattico anche usati ma in buone condizioni) da destinare agli alunni le cui famiglie non riescono a sostenere i costi del corredo scolastico.

Un contenitore di raccolta sarà posizionato presso gli uffici dell’VIII Settore, in via Eroi di Malta, dove cittadini, associazioni, club service e chiunque voglia contribuire potrà donare materiale nuovo o usato. Gli stessi uffici si occuperanno poi della distribuzione diretta alle famiglie bisognose che ne faranno richiesta.

“L’istruzione deve rimanere un diritto universale, e non un lusso”, sottolineano il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alla Coesione Sociale Biagio Tribulato, che invitano l’intera comunità a partecipare attivamente. “È nei momenti di difficoltà che una comunità deve dimostrare di sapersi stringere e sostenere chi è in difficoltà. Con questo progetto vogliamo dare un segnale concreto”.

L’iniziativa non si limiterà solo alla fase di avvio dell’anno scolastico, ma proseguirà per tutta la durata dell’anno, in modo da rispondere anche a eventuali esigenze emerse in corso d’opera.

Un piccolo gesto per molti, ma che può fare una grande differenza nella vita di un bambino.