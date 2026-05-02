Ad Agnone Bagni colonia felina fuori controllo: diffida al Comune di Augusta per interventi mancati

Una diffida formale indirizzata al Comune di Augusta riaccende l’attenzione sul tema del randagismo felino ad Agnone Bagni, dove – secondo quanto denunciato – la situazione sarebbe ormai fuori controllo. A firmare il documento è Francesca Fabri per Attivismo by Progetto Vegan, che segnala la mancata attivazione degli interventi richiesti nonostante una precedente comunicazione e un sopralluogo già effettuato.

Al centro della diffida c’è l’evoluzione della colonia felina: tre gatte non sterilizzate avrebbero già generato 15 cuccioli, con il rischio concreto di un’ulteriore espansione nelle prossime settimane. “Un intervento tempestivo, quando erano presenti solo tre femmine, avrebbe evitato l’attuale emergenza”, si legge nel documento. La segnalazione punta il dito contro la mancata attivazione degli interventi previsti dalla normativa vigente individuando nella sterilizzazione lo strumento principale per il contenimento del randagismo.

Secondo quanto denunciato, a fronte di una procedura già avviata, non sarebbe seguito alcun intervento operativo concreto e ciò ha di fatto trasferito l’onere sui privati. Una volontaria – anziana e con problemi di salute – si starebbe occupando quotidianamente degli animali, sostenendo un impegno continuo, anche notturno, con un impatto economico rilevante.

La stessa aveva manifestato la disponibilità a procedere a proprie spese alla sterilizzazione, ma – si legge – in assenza di supporto e condizioni accessibili, l’intervento non è stato possibile.

I costi stimati sarebbero di circa 150 euro per ogni femmina, senza accesso a convenzioni o tariffe agevolate.

Con la diffida si chiede all’amministrazione comunale di chiarire perché, a fronte di una segnalazione completa, non siano stati attivati gli interventi, chi sia responsabile dei ritardi e quali misure immediate si intendano adottare per i nuovi nati e per il contenimento della proliferazione.

Vengono inoltre poste questioni operative: chi si occuperà del recupero e trasporto degli animali, dove verranno collocati e quali risorse verranno impiegate per la gestione.

Il documento si chiude con una richiesta formale di intervento riconoscimento della colonia felina, l’avvio immediato delle sterilizzazioni (con priorità alle femmine), misure urgenti di contenimento.