Accordo sugli incentivi alla Casa di Reclusione di Augusta

È stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali OSAPP, USPP, CISL e UIL e la Direzione della Casa di Reclusione di Augusta in merito alla distribuzione degli incentivi economici inviati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), per un totale di 25.000 euro destinati al personale di polizia penitenziaria.

L’intesa prevede una ripartizione delle risorse che premierà soprattutto gli agenti impiegati nei posti di servizio accorpati e nelle sezioni a regime chiuso, riconoscendo l’impegno di chi opera nelle aree più complesse e faticose dell’istituto.

Tuttavia, i sindacati non nascondono la preoccupazione per la situazione complessiva: l’organico della struttura registra una carenza di circa 70 unità a fronte di una popolazione detenuta di quasi 600 persone. Una sproporzione che diventa ancor più preoccupante alla luce dei progetti annunciati dalle Autorità, che prevedono la costruzione di nuovi padiglioni penitenziari con una capienza complessiva fino a 10.000 nuovi posti letto.

“Non comprendiamo con quale personale si intenda gestire questi nuovi reparti – affermano le sigle sindacali – considerando che le attuali assunzioni non riescono neppure a compensare i pensionamenti in corso”. Secondo le organizzazioni sindacali, l’idea di colmare le carenze con ore di straordinario e incentivi “è una soluzione illusoria che mette a rischio l’organizzazione e la sicurezza interna agli istituti”.

Il personale, denunciano ancora i sindacati, è ormai “spremuto fino all’osso”, con turni che spesso superano le otto e arrivano anche a dodici ore consecutive, ben oltre il limite previsto dalla normativa di sei ore giornaliere. “Se non ci saranno interventi strutturali, è prevedibile che si inneschino nuove tensioni sindacali”, concludono.

Il Codacons, attraverso il proprio Dipartimento Nazionale Sicurezza, interviene sulle gravi criticità emerse negli istituti penitenziari siciliani, in particolare nella casa di reclusione di Brucoli e nel carcere Pietro Cerulli di Trapani, dove nelle ultime ore si sono verificati episodi estremamente preoccupanti.

A Brucoli, da giorni i detenuti sarebbero costretti a vivere senza acqua corrente né energia elettrica, con celle al buio e infermeria fuori uso. Le condizioni igienico-sanitarie risultano drammatiche e i detenuti, secondo quanto riportato da la Repubblica, sarebbero obbligati ad acquistare acqua potabile per sopperire alla totale assenza di servizi essenziali. A Trapani, invece, un giovane detenuto tunisino si è tolto la vita durante la notte, dopo aver manifestato in precedenza segnali di fragilità e atti di autolesionismo. Nella stessa giornata, un altro giovane recluso a Brucoli avrebbe tentato un gesto estremo, sventato grazie all’intervento degli altri detenuti.

“Quanto sta accadendo nelle carceri di Brucoli e Trapani rappresenta una violazione inaccettabile dei diritti umani. Celle prive di luce e acqua, assistenza sanitaria inaccessibile, condizioni psicologiche al limite: non è tollerabile che, nel nostro Paese, si possa morire in carcere per abbandono istituzionale. È necessario un intervento immediato del Ministro della Giustizia, affinché venga ripristinata la piena funzionalità delle strutture, accertate eventuali responsabilità e garantite condizioni minime di dignità e sicurezza “– afferma il Codacons, tramite il proprio Dipartimento Sicurezza.

A ciò si aggiunge il caso del carcere di Siracusa, dove – secondo quanto dichiarato dal Garante dei detenuti – si registra una grave infestazione da cimici. Gli interventi di disinfestazione tentati finora sarebbero risultati inefficaci, poiché le celle non vengono svuotate e disinfettate per un tempo sufficiente, lasciando materassi e biancheria impregnati di uova e parassiti.

Il Codacons ha quindi inviato una formale lettera al Ministro della Giustizia, sollecitando l’immediato avvio di ispezioni negli istituti coinvolti e l’adozione di misure urgenti a tutela della salute, della dignità e dell’incolumità dei detenuti e del personale penitenziario.