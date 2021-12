Accordo di collaborazione con le città degli idroscali storici in Italia, il Comune di Augusta aderisce

Anche il Comune di Augusta ha aderito all’ Accordo di collaborazione con le città degli idroscali storici in Italia” presentato nei giorni scorsi a Roma, a palazzo Madama, nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato, durante una conferenza stampa organizzata da Orazio Frigino Brotugno, presidente dell’ associazione Aviazione marittima italiana, alla presenza dei vari sindaci delle città, il senatore Roberto Berardi e l’ambasciatrice d’Albania in Italia, Anila Briti. Si tratta di un accordo di collaborazione tra l’associazione Aviazione marittima italiana e le città sedi di idroscalo, congiuntamente a Marina militare, Capitanerie di porto, Enti, Autorità di sistema portuale, porti turistici, università, enti, associazioni di settore, Confindustria, Camere di Commercio, direzione Aeroportuale e gestori di aeroporti per formalizzare l’impegno e la collaborazione in attività di ricerca, recupero e sviluppo della realtà degli idroscali storici cittadini, anche attraverso l’organizzazione di giornate di studio, seminari, con la partecipazione di esperti e cultori della materia, con il supporto didattico ed organizzativo da parte di Aviazione marittima italiana.

A rappresentare il Comune di Augusta ed a sottoscrivere l’impegno ad aderire all’Accordo di è stato il vicesindaco Tania Patania, che ha ricordato che la città annovera la presenza storica dell’idroscalo e dell’attività idrovolantistica correlate alla difesa del territorio, ma anche di trasporto civile, già dall’inizio degli anni venti, motivo per cui è stato accolto favorevolmente l’invito ad aderire a questo progetto.

“Augusta oggi vanta un idroscalo di importanza storico-militare con un vasto parco al cui interno – ha aggiunto durante la conferenza stampa- insiste uno dei più grandi hangar per dirigibili esistenti in Europa, risalente agli inizi del novecento e che l’amministrazione comunale di Augusta, consapevole dell’importanza che riveste la varia area dell’Idroscalo, ha già avviato, sin dal suo insediamento, un’azione sinergica con il Comando marittimo Sicilia per chiedere al Demanio la piena fruibilità del sito. E’ nostra intenzione, pertanto, attivare ogni collaborazione con enti pubblici e privati, tra cui l’ università, per potere realizzare ambiziosi progetti di interesse europeo”.

Com’è noto la stagione aeronautica di Augusta ha avuto inizio negli anni venti con l’hangar dell’aeroscalo per dirigibili, proseguendo con l’idroscalo e gli idrovolanti dell’83° gruppo della ricognizione marittima, in pace ed in guerra, sino al 1958, con gli ultimi trimotori del Soccorso aereo.