Accoglienza e territorio: al Ruiz di Augusta l’inizio dell’anno scolastico è un viaggio tra emozioni, storia e comunità

L’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” ha inaugurato l’anno scolastico con un doppio percorso di accoglienza e inclusione rivolto alle classi prime, curato dalle docenti Stefania Anfuso, Rosa Anna Bellistri, Anna Borgese e Cettina Mallo, che ha unito la riflessione emotiva alla scoperta del territorio. Due iniziative complementari – il Progetto Accoglienza e il progetto “Radici e Orizzonti – Scoprire il territorio per costruire comunità” – hanno coinvolto studenti, docenti, esperti e volontari in un’esperienza educativa dal forte impatto umano e culturale.

Il primo giorno di scuola si è aperto in Aula Magna con un incontro guidato dal Dott. Francesco Cannavà, psicologo esperto in età evolutiva, che ha condotto un momento di ascolto e riflessione dedicato alle emozioni, alle paure e alle aspettative legate all’ingresso nella scuola superiore. Un’occasione preziosa per promuovere il benessere relazionale e creare un clima di fiducia fin dai primi passi.

A seguire, gli studenti hanno incontrato i docenti coordinatori e gli studenti tutor, che li hanno accompagnati in attività di conoscenza reciproca e orientamento. Durante l’incontro è stato proiettato un video con le esperienze dell’anno precedente, mostrando laboratori, progetti e momenti significativi vissuti dagli studenti del Ruiz: un racconto visivo che ha trasmesso entusiasmo e senso di appartenenza.

Nei giorni successivi, le classi prime hanno partecipato al progetto “Radici e Orizzonti”, che ha avuto l’obiettivo di favorire l’ambientamento degli studenti attraverso la conoscenza del territorio, la socializzazione e la valorizzazione dell’identità collettiva. Un modo per sentirsi parte di una comunità viva, accogliente e consapevole. Durante le giornate, gli studenti hanno visitato luoghi simbolo della città di Augusta: le Saline, il Castello Svevo, la Porta Spagnola, la Villa, la Chiesa Madre, San Domenico e Anime Sante. Le visite alle Saline sono state guidate dalla prof.ssa Gabriella Salemi, docente di Scienze naturali del Ruiz, e dal signor Giuseppe Gianino, memoria storica dei salinari. Il percorso monumentale è stato curato dall’ associazione Archeoclub di Augusta, con la presidente Mariada Pansera e le socie volontarie Maria Stupia, Lucia Fichera e Lucia Imprescia, che hanno accompagnato i ragazzi con passione competenza.

La dirigente scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, ha sottolineato il valore pedagogico e umano dell’iniziativa: “Accogliere significa ascoltare, valorizzare, accompagnare. Con questi progetti abbiamo voluto offrire ai nostri studenti un ingresso nella scuola che fosse anche un ingresso nella comunità, nella storia e nella cultura del territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con passione e competenza a rendere questo inizio così significativo.”

Un avvio d’anno che ha intrecciato emozioni, relazioni e conoscenza, dando vita a un’esperienza che ha lasciato il segno e posto le basi per un cammino scolastico ricco di scoperte e crescita condivisa.