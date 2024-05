A “Via a Sammastianu” di Melilli: in partenza anche pellegrini da Augusta

Due diversi gruppi di pellegrini partiranno questa sera da Augusta e Brucoli per “ a via a Sammastiano” che raggiungerà, tra questa notte e domani mattina presto, a Melilli la Basilica del santuario di san Sebastiano in occasione dei festeggiamenti che iniziano domani, 4 maggio per concludersi il 12.

Il primo gruppo si moverà dalla Borgata e dalla chiesa di santa Lucia alla fine della messa che verrà celebrata alle 21, 30, e successiva benedizione, il secondo partirà invece alle 22,45 dal rifornimento di benzina che si trova all’ingresso della frazione marinara di Brucoli dove, alle 22, è in programma la benedizione nella chiesa di San Nicola di Bari.

Una tradizione abbastanza sentita anche dagli augustani quella dal cammino a piedi di San Sebastiano, che è compatrono di Augusta, e con cui i devoti e pellegrini omaggiano il santo arrivando fino alla basilica santuario del Comune melillese dove verranno accolti dal comitato dei festeggiamenti, mentre la Protezione civile e le forze dell’ ordine pattuglieranno come ogni anno le strade.

Pellegrini sono attesi anche dalle parrocchie di Carlentini, Villasmundo, Siracusa, Priolo, Palazzolo Acreide, Solarino, Floridia e Sortino. Il parroco rettore del santuario don Giuseppe Blandino augura a tutti un buon cammino, invitando i nuri e pellegrini a pregare anche tramite le numerose app che è possibile scaricare. Si raccomanda la prudenza lungo il cammino.