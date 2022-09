Augusta, problematiche sollevate all’amministrazione, Movimento Fiamma tricolore: “mai nessuna risposta”

“Nonostante le numerose segnalazioni protocollate le amministrazioni non si degnano di alcuna risposta”. La lamentela arriva da Antonio D’Abrosca, commissario della sezione “Pino Rauti” di Augusta del Movimento sociale Fiamma tricolore che si occupa delle problematiche, della sicurezza e dell’igiene del proprio territorio facendo da tramite tra i cittadini e le amministrazioni, che si sono susseguite negli anni. Ha presentato nel tempo all’ufficio protocollo e, quindi, all’attenzione del sindaco e degli assessori competenti svariate segnalazioni e interrogazioni corredate da documentazioni fotografiche e lamentele dei residenti, senza aver mai avuto alcuna risposta da parte dell’amministrazione rispetto alle svariate problematiche come mancanza d’ illuminazione pubblica, pulizia e ripristino di varie zone della città, spostamento area mercatale, richiesta di aree video sorvegliate, manutenzione e ripristino delle case popolari, aree sgambatura cani.

“Queste sono solo alcune delle problematiche di cui ci siamo occupati e che non hanno avuto mai riscontro. – aggiunge- Considerando che le problematiche del nostro territorio sono di notevole importanza e soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini stessi, chiediamo che vengano prese in carico le segnalazioni e magari che l’amministrazione si degni di rispondere non solo in maniera operativa per le possibilità delle casse comunali ma anche a mezzo di comunicazioni d’ufficio. Da qui la richiesta ultima presentata e protocollata di incontro formale per avere notizie sulle numerose segnalazioni, e soprattutto per avere notizie sulle tempistiche d’intervento, dato che i nostri cittadini hanno bisogno di sicurezza e di avere riscontri positivi da questa amministrazione”.